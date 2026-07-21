Barbacoa y pulque en el Festival del Borrego 2026 en Guanajuato: fechas, horario, lugar y más

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Festival del Borrego en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Autoridades de Guanajuato anunciaron que se llevará cabo una nueva edición del Festival del Borrego en el estado, una celebración en la que se reúnen cocineras y cocineros para ofrecer platillos tradicionales como la barbacoa y bebidas típicas como el pulque.

Nueva edición del Festival del Borrego en Guanajuato

El Gobierno de Guanajuato dio a conocer que en los próximos días se celebrará la sexta edición del Festival del Borrego en la entidad.

Al respecto, las autoridades del estado aseguran que en este evento, los visitantes podrán disfrutar de diferentes platillos de comida tradicionales que se hacen a partir de la carne de borrego, como la barbacoa o el menudo, pero también bebidas típicas como el pulque, el tequila y el mezcal.

“¡El festín más sabroso del año ya está aquí! Ven a celebrar la 6.ª Edición del Festival del Borrego en Coroneo, Guanajuato”, indican.

En este evento se reunirán cocineras y cocineros tradicionales, productores, artesanos y familias que ofrecerán sus productos, pues además de deliciosos alimentos, también podrán encontrarse artesanías y muestras de obrajería.

Igual habrá música en vivo y la tradicional Pasarela de la Lana, además de otras actividades con las que se busca que la gente conozca el trabajo y tradiciones de productores locales.

Fechas, horario y lugar del Festival del Borrego

La sexta edición del Festival del Borrego se llevará a cabo el próximo fin de semana:

El sábado 25 y el domingo 26 de julio de 2026.

¿En dónde?

En el Jardín Principal de Coroneo, en el estado de Guanajuato

¿Hay un horario?

De las 10:00 a las 18:00 horas

¡Ojo! La entrada es completamente gratis.

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