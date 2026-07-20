Incendio en Refinería de Pemex en Salamanca deja una persona herida

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Incendio en Refinería de Salamanca de Pemex. Foto ilustrativa: Getty Images

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que este domingo 19 de julio de 2026 se registró un incendio en las instalaciones de la Refinería de Salamanca, en el estado de Guanajuato, por lo que también por este incidente se reportó una persona herida.

Incendio en la Refinería de Salamanca de Pemex

A través de un comunicado de prensa, Pemex informó que la tarde del pasado domingo se registró una lluvia torrencial atípica que provocó la inundación de los drenajes de la zona norte de las instalaciones de la Refinería de Salamanca, Guanajuato.

Por esta razón, aseguraron, también se presentó una ignición, la cual causó un conato de incendio en la planta de Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, la empresa estatal aseguró que su personal logró sofocar de manera inmediata el fuego en la Refinería de Salamanca.

“Derivado de esta situación, se presentó una ignición, ocasionando un conato de incendio el cual fue sofocado de inmediato por personal contraincendio de la Refinería”, informaron.

Una persona herida por el incendio en la refinería de Guanajuato

Por otra parte, Pemex informó que por este incendio en la Refinería de Salamanca, se reportó una persona herida, pues presentó una lesión menor durante las labores de control de este incidente.

Debido a esto, se trasladó a un hospital cercano para que recibiera atención médica oportuna y ahora su estado de salud se reporta fuera de peligro.

“Durante las labores de control del incidente, un trabajador sufrió una lesión menor por lo que fue trasladado para recibir atención médica oportuna. Su estado de salud se reporta fuera de peligro. La refinería opera de manera normal”, se lee en el comunicado de Petróleos Mexicanos.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex sofoca conato de incendio en Refinería Salamanca tras lluvia torrencial atípica

🔗 https://t.co/YK6sc7JQew pic.twitter.com/8inkRD9OFW — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 20, 2026

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