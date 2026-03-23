En Huanímaro, familiares marchan para exigir justicia por los feminicidios de Andrea y Nayeli

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Foto: Especial

Con las fotografías de Andrea y Nayeli, y al grito de justicia, este domingo las madres de las víctimas salieron a las calles de Huanímaro, Guanajuato, para exigir el esclarecimiento por el doble feminicidio de las jóvenes.

Las víctimas, de 19 y 24 años, fueron asesinadas el sábado 14 de marzo, presuntamente por un pariente que primero las violentó sexualmente y luego las mató a golpes. Los cuerpos fueron hallados ese día por la noche sobre el libramiento que conduce a Pueblo Nuevo.

Hoy volvieron a salir a las calles, pues el martes cuando las sepultaron, también acudieron a la Presidencia Municipal de Huanímaro, pero la autoridad les cerró las puertas y no las atendieron.

“Justicia, justicia, justicia”, gritaron más de 150 personas que volvieron a llegar al Palacio Municipal, que ya estaba blindado por elementos de seguridad.

El contingente fue encabezado por dos autos. En cada uno colocaron el rostro de una de las chicas, además llevaban cartulinas con sus nombres y con consignas donde condenaron los hechos.

En el centro las esperaban decenas de ciudadanos que se sumaron a la indignación por este doble asesinato.

Aunque Édgar Enrique “N” fue vinculado a proceso como presunto responsable, los familiares de Andrea y Nayeli piden el esclarecimiento de los hechos, pues aseguran que participaron más personas.

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