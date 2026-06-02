Entregan apoyos económicos en León, Guanajuato, a cuidadores de personas vulnerables

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Cuidadores de personas vulnerables. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de León, Guanajuato, entregó apoyos económicos para los cuidadores que se dedican a brindar atención a las personas en situaciones vulnerables, ya sea por edad avanzada o algún impedimento físico.

Entregan apoyos económicos a cuidadores de León, Guanajuato

Linda Nayeli Cruz, directora de Atención a Grupos Vulnerables en León, entregó 49 tarjetas para cuidadores de personas vulnerables. Este apoyo consiste en un depósito mensual de 500 pesos.

“Entregamos 49 tarjetas a personas que cuidan de su paciente, que están con ellas día y noche, 24/7 cuidando a sus pacientes. Este programa va enfocado justamente a personas cuidadoras”, señaló la directora.

Ofrecen talleres para cuidadores de personas vulnerables

Además de la entrega de apoyos económicos, los beneficiarios del programa participaron en talleres enfocados en el autocuidado, mejorar la condición física y consejos para brindar mejor atención a los pacientes.

“Buscamos que el cuidador primario esté bien física y emocionalmente para poder dar lo mejor a su paciente (…) Son cuidadores que muchas veces se olvidan de sí mismos por estar al pendiente de la salud de alguien más; por eso queremos consentirlos un poquito y brindarles herramientas para su bienestar”, declaró Cruz.

Cómo participar en los talleres para cuidadores de personas vulnerables

Los interesados en estos talleres pueden comunicarse al teléfono 477 251 42 09, extensión 18, o acudir a las instalaciones de DIF León, ubicadas en Sol Poniente #101, colonia Valle del Sol.

Los cursos impartidos se enfocan en fortalecer la salud física, emocional y las capacidades de cuidado de las y los participantes. Algunos de los talleres disponibles son “Vida Saludable” y “Tanto cuido que me descuido”.

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