Segundo día del examen de admisión de la UNAM registra mayor movimiento en León

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Segundo día de aplicación de examen de la UNAM en León. Foto: Christian Rendón

Este jueves se llevó a cabo el segundo día de aplicación del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en León, jornada que registró mayor movimiento con la llegada de estudiantes provenientes de distintos estados del país para presentar nuevamente la evaluación.

La segunda aplicación se realiza luego de que el primer examen fuera anulado ante las anomalías detectadas en los puntajes.

Víctor Beltrán, originario de Querétaro y aspirante a Matemáticas Aplicadas, consideró que, pese a las complicaciones que representó repetir la prueba,la decisión fue necesaria ante las irregularidades registradas en los resultados.

“Si toca repetirlo, toca. Definitivamente hubo anomalías en los puntajes. Pueden haber múltiples razones; la gente está más calmada en su casa, no tienes el estrés de irte a otro estado, lo que sea que haya sido y la decisión del consejo de expertos fue volver a aplicar el examen“, comentó.

Incertidumbre y gastos extra marcan segundo examen de admisión de la UNAM

Además, señaló que esta aplicación también le implicó gastos de transporte y hospedaje, además de realizar el recorrido por carretera durante la noche.

Otro de los aspirantes fue Abraham Calvillo, originario de Zacapu, Michoacán, quien presentó para Tecnologías para la Información de Ciencias.

Explicó que inicialmente le generó incertidumbre la decisión de repetir el examen, principalmente porque desconocía dónde se realizaría la nueva aplicación.

“Al principio cuando dijeron: ‘van a repetir el examen’, dices, ¿qué hago?, porque yo no sabía dónde iba a ser. Muchos decían que sería hasta Ciudad de México y ya fue un alivio para mí que la ENES dijera: ‘los voy a llevar a Guanajuato’, pero está bien que repitan el examen”, indicó Abraham Calvillo.

No obstante, cuestionó los mecanismos de seguridad implementados por la UNAM durante la primera aplicación y consideró que también hubo una demora considerable en la entrega.

A la jornada también acudieron padres de familia. Lucio Salas viajó desde Querétaro con su hijo y, para evitar contratiempos, ambos salieron desde la noche del miércoles; sin embargo, durante el trayecto se encontraron con situaciones que extendieron el viaje por más de cinco horas.

El padre relató que su hijo tenía la expectativa de haber obtenido un resultado favorable en la primera aplicación, pero quedó fuera por un punto.

“Creo que hubo muchas confusiones. Él estaba seguro de que lo había pasado, pero por un punto que le faltó no quedó seleccionado. Me comentó que en años anteriores le habían pedido menos puntos y sí estaba medio molesto por la situación que estaba pasando“, expresó el padre de familia.

Con mayor movimiento durante este segundo día de aplicación, los aspirantes buscan dejar atrás la incertidumbre generada por la primera evaluación y completar nuevamente el proceso de admisión para conocer los resultados definitivos.

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