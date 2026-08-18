Chocan dos tráileres y cierran la carretera Silao-San Felipe

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Chocan dos tráileres en Guanajuato. Foto: Sergio Ortiz

En Guanajuato, este martes se registró un aparatoso accidente en el que se vieron involucradas dos unidades de carga heavy y comercial, una de ellas con cargamento de azúcar, provocó el cierre total de la carretera Silao-San Felipe en ambos sentidos.

El impacto ocurrió cuando una de las unidades perdió el control, provocando la colisión y el posterior derrame del cargamento sobre la cinta asfáltica. Elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad manteniendo zona de resguardo para las labores de limpieza, remoción de escombros y maniobras de las grúas.

Hay fallecidos por el choque de tráileres

De manera preliminar se reporta el fallecimiento de personas en el lugar, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) arribaron para iniciar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de indicios.

Debido a que el paso se encuentra completamente bloqueado, se recomienda a los automovilistas y transporte de carga tomar rutas alternas como la carretera federal 45 o la vía por Guanajuato-Dolores Hidalgo, así como extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades viales.

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