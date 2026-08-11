Guanajuato cambia estrategia económica y anuncia inversiones por 2 mil 558 mdd

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Guanajuato recibirá inversiones por 258 mil mdd. Foto: Gobierno de Guanajuato

Guanajuato presentó una nueva estrategia económica con la que busca atraer inversiones de mayor valor agregado, fortalecer a las empresas locales y ampliar el desarrollo a más municipios del estado.

Como parte de este plan, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció la llegada de 17 proyectos de inversión por 2 mil 558 millones de dólares, que contemplan la generación de 3 mil 567 empleos.

Buscan diversificar la economía del estado

La nueva estrategia plantea un cambio en el modelo económico que Guanajuato ha seguido durante las últimas décadas y busca aprovechar oportunidades relacionadas con el nearshoring, la digitalización, la inteligencia artificial, la electromovilidad y las nuevas cadenas de suministro.

Entre los objetivos está reducir la concentración de la actividad económica en unas cuantas ciudades y llevar inversiones a más regiones del estado.

También contempla fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsar el desarrollo de proveedores locales y fomentar la formación de talento especializado.

Apuntan a sectores de alta tecnología

La administración estatal busca atraer proyectos vinculados con sectores como:

Centros de datos

Semiconductores

Inteligencia artificial

Manufactura avanzada

Dispositivos médicos

Electromovilidad

Energías limpias

La intención es que Guanajuato compita no sólo por capacidad manufacturera, sino también por innovación, conocimiento y desarrollo tecnológico.

Las inversiones generarán más de 3 mil empleos

Los 17 proyectos anunciados corresponden a distintos sectores económicos, entre ellos automotriz, energía, construcción, minería, desarrollo inmobiliario e infraestructura tecnológica.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Ggobierno estatal, la actual administración acumula hasta ahora 76 proyectos de inversión, equivalentes a 6 mil 406 millones de dólares y 18 mil 811 empleos comprometidos.

Inauguran infraestructura energética en San Miguel de Allende

Durante la gira de trabajo en San Miguel de Allende también fue inaugurada la primera etapa de una planta de energía desarrollada por la empresa mexicana Corral Energy.

El proyecto requirió una inversión superior a 45 millones de dólares y cuenta con una capacidad de 60 megawatts, además de una conexión en alta tensión de 230 kilovoltios para atender la demanda industrial de la zona.

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