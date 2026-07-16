Tras el suicidio de policía, gobernadora de Guanajuato revisará la atención a la salud mental

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Gobernadora busca reforzar salud mental. Foto: Christian Rendón

Tras el fallecimiento del policía Orlando García Maciel, ocurrido el martes en León, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que propondrá fortalecer la atención a la salud mental de los elementos de seguridad y reforzar el seguimiento a sus evaluaciones de control y confianza.

La mandataria estatal informó que presentará la propuesta durante la próxima sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que participan autoridades de los 46 municipios de Guanajuato, con el objetivo de que las corporaciones pongan mayor atención al bienestar emocional de sus policías.

Buscarán reforzar la atención psicológica a policías

Libia Dennise García explicó que los elementos de seguridad enfrentan altos niveles de estrés por la naturaleza de su trabajo, por lo que consideró necesario fortalecer las acciones preventivas en todas las corporaciones.

“Recordar que las corporaciones policiacas siempre tienen un estrés permanente, hay situaciones complejas en materia de seguridad que hay que estar atendiendo y el llamado es a que desde todos los órdenes de gobierno atendamos, en el caso de las corporaciones por la propia actividad que desempeñan, pero que no dejemos a los servidores públicos y a los trabajadores de las empresas“, señaló.

Indicó que el Gobierno de Guanajuato ya cuenta con programas de atención para la salud mental de sus trabajadores y exhortó a los municipios a implementar estrategias similares para detectar oportunamente situaciones de riesgo entre sus elementos.

Pide empatía y evitar compartir imágenes

La gobernadora expresó sus condolencias a la familia del oficial y llamó a la ciudadanía a actuar con empatía, evitando difundir imágenes o contenido relacionado con este tipo de hechos.

“Yo quisiera pedirles a todos que seamos empáticos como sociedad, que no compartamos estos contenidos. Ayer me angustiaba mucho llegar a casa y pensar en esta familia, cómo muchas veces compartimos en redes sociales sin saber lo que lastiman a una persona, a una familia. Quiero pedir empatía a Guanajuato”, dijo.

También pidió dejar atrás el estigma que aún existe en torno a la atención de la salud mental y consideró que buscar apoyo profesional debe entenderse como una medida de cuidado y prevención, no como un motivo de discriminación.

El policía dejó un mensaje antes de morir

El elemento Orlando García Maciel murió el martes después de lanzarse del Distribuidor Vial Juan Pablo II, en León. Antes del hecho, expresó que desde hacía tiempo enfrentaba una depresión silenciosa.

Tras lo ocurrido, el Gobierno de Guanajuato informó que mantiene disponibles, a través de sus redes sociales, las líneas de atención para personas que requieran apoyo psicológico o enfrenten problemas relacionados con depresión, ansiedad u otras afectaciones emocionales.

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