Lanzan alerta por estafas en la venta de autos; delincuentes usan Facebook y WhatsApp

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Alertan estafas en la venta de autos en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Guanajuato alertan por estafas en la venta de autos, pues los criminales utilizan redes sociales para engañar a las víctimas, así como con cheques y transferencias falsas. Por esta razón, explican cuál es el modus operandi de este tipo de fraudes en el estado.

Alertan estafas en la venta de autos por redes sociales

A través de sus redes sociales oficiales, la Fiscalía General de Guanajuato lanzó una alerta para advertir nuevas estafas en la venta de autos por medio de redes sociales.

De acuerdo con las autoridades estatales, los criminales utilizan Facebook para engañar en la compra y venta de autos, asegurando que si están ofreciendo un vehículo y el interesado quiere pagar con cheque o transferencia, posiblemente se trate de un fraude.

¿Cuál es el modus operandi?

Según la Fiscalía de Guanajuato, este es el modus operandi de los criminales para realizar estafas a través de la venta de autos:

Contacto en Facebook

Perfiles falsos contactan a la víctima mostrando interés en comprar el vehículo

Cambio a WhatsApp

La conversación continúa en WhatsApp, donde el comprador asegura que no puede acudir a realizar la operación

Depósito falso

Realizan un depósito o transferencia con un cheque “salvo buen cobro”, con el que el dinero se refleja de forma temporal en la cuenta de la víctima

Entrega del vehículo

En un lugar público, una tercera persona recibe el vehículo y los documentos

El dinero nunca fue del vendedor

Después de un tiempo, el banco confirma que el depósito fue rechazado, ya que el dinero nunca fue ingresado a la cuenta del vendedor

Uso de datos del vendedor

La copia de la identificación del vendedor es usada por el delincuente para realizar llamadas de extorsión y hacerle creer que al presentar una denuncia pondrá en riesgo su seguridad o la de su familia.

“No te calles, denuncia. Si fuiste víctima o sospechas de un fraude”, indica la Fiscalía de Guanajuato.

Por último, las autoridades ofrecen los diferentes medios para denunciar este tipo de estafas: llamando al 800 DNUNCIA (368 62 42), a través de la aplicación “ProcurApp”, en el portal web de la Fiscalía, por medio de un mensaje SMS al 473 172 4444, o en la agencia del MP más cercana.

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