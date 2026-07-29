Pabellón Retro León 2026: fechas, horarios, lugar y costo de este evento en Guanajuato

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Fechas, horarios, lugar y costo. Foto: Pabellón Retro de León

Se realizará una nueva edición del Pabellón Retro de León este 2026, por lo que este evento que se organiza en el estado de Guanajuato ya anunció todos los detalles que necesitan los interesados para asistir, como fechas, horarios, lugar y costo.

Nueva edición del Pabellón Retro de León 2026

A través de sus redes sociales, como en su página de Facebook, el Pabellón Retro de León anunció que tendrán una nueva edición este 2026 en el estado de Guanajuato.

Al respecto, indicaron que esta vez participarán hasta 200 expositores de diferentes partes de México, los cuales ofrecerán diferentes productos y objetos como antigüedades, revistas, juguetes, CD, numismática, historietas, memorabilia, accesorios y bisutería retro, VHS, videojuegos, playeras, libros, vinilos, DVD y más.

Por otra parte, agregaron que en esta edición número 29 esperan a unos 10 mil asistentes, los cuales podrán encontrar también atención psicológica y capacitación a expositores gratuitas, además de una área verde con talleres ecológicos y de reforestación.

“Somos un evento de rápido crecimiento, lo realizamos desde hace 9 años ininterrumpidos, nos apoya la Dirección de Turismo municipal y nos condecora Gobierno del estado de Guanajuato. Estamos seguros que te encantará presenciar este evento”, indican.

Y también resaltaron que este año estrenarán una sección de blog en el sitio web: www.pabellonretrodeleon.com

Fechas, horarios, lugar y costo

¿En qué fechas se realizará el Pabellón Retro de León?

Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto

¿Cuál será el horario de este evento?

De las 11:00 a las 21:00 horas

¿Dónde se organizará esta nueva edición?

En el Poliforum de León, Guanajuato, sala C2

¿Y qué costo tendrá?

El costo de entrada al evento para adultos será de 25 pesos, mientras que niñas y niños no pagan

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