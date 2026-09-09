Madres buscadoras alertan a universitarios por reclutamiento de jóvenes en León

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Al menos siete casos de reclutamiento de jóvenes en León han sido identificados de 2022 a la fecha por el colectivo Madres Guerreras de León. Esta información se reveló en el marco del Foro de Madres Buscadoras “Les buscamos porque les amamos”, realizado en la Universidad de Guanajuato (UG), sede León.

Alertan por reclutamiento de jóvenes en León, Guanajuato

Activistas compartieron con estudiantes sus experiencias y alertaron sobre los riesgos del reclutamiento forzado y las formas en que los jóvenes pueden ser captados a través de redes sociales con ofertas engañosas.

Ante los estudiantes, las Madres Guerreras de León hicieron un llamado a mantenerse atentos a las ofertas laborales que reciben a través de plataformas digitales.

De acuerdo con las activistas, algunos de los jóvenes reclutados en León, posteriormente desaparecen en Guadalajara, por lo que consideró necesario que las familias conozcan estas formas de captación y que los jóvenes sean precavidos al interactuar con desconocidos a través de redes.

Buscadoras destacan atención institucional a las familias de personas desaparecidas

En el foro también destacaron que la atención institucional a las familias de personas desaparecidas ha tenido cambios en los últimos años en buena medida por la lucha de los propios colectivos de búsqueda.

“Yo les digo a mis compañeras, nadie va a buscar a tus hijos como nosotras los andamos buscando, ahorita sí hay una Comisión de Búsqueda, una Comisión de Atención a Víctimas, que está muy bien, pero ahorita en el estado de Guanajuato hay muchas búsquedas en campo“, mencionó Martha Cruz Reyes, vocera del colectivo

La vocera del colectivo pidió no estigmatizar a las personas desaparecidas ni asumir que fueron víctimas por tener vínculos con células criminales.

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