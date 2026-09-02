Roban lonas con rostros de más de 90 desaparecidos en León

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Roban dos lonas con los rostros de más de 90 personas desaparecidas. Foto: Especial

Dos de las 10 lonas colocadas en distintos puentes de León, Guanajuato, con los rostros de más de 90 personas desaparecidas, fueron robadas, denunciaron integrantes del colectivo Madres Guerreras de León.

Las lonas habían sido instaladas como parte de las actividades por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones, que se conmemoró el pasado 30 de agosto.

Roban lonas de personas desaparecidas en León

Una de las lonas se encontraba sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en el cruce con la calle Libertad, en la Zona Centro.

La segunda estaba colocada en el paso a desnivel del bulevar Hermanos Aldama, en el cruce con Timoteo Lozano.

Cada lona mide aproximadamente 10 metros de largo por dos metros de ancho y reúne los rostros de personas que son buscadas por sus familias.

Colectivo pide devolver las lonas

Martha Cecilia Cruz, integrante de Madres Guerreras de León, pidió a la ciudadanía devolver las lonas en caso de que alguien las haya recogido o retirado.

“Para nosotros significa mucho la visibilización de nuestros desaparecidos; son más de 90 rostros los que están en esas lonas”.

Integrantes del colectivo también preguntaron a vecinos de una de las zonas donde fue retirada una lona. Según los testimonios que recibieron, un joven habría sido visto llevándosela.

Hasta ahora, las buscadoras no cuentan con más información sobre quién retiró el material o qué ocurrió con él.

¿Por qué colocaron las lonas en León?

Las lonas fueron elaboradas con recursos que el colectivo reunió a principios de agosto mediante un bazar con causa.

En esa actividad, las integrantes de Madres Guerreras de León vendieron ropa de segundo uso para reunir dinero y pagar la elaboración del material.

Buscan a Erik Lira Campos desde 2022

Entre las personas cuyos rostros aparecen en las lonas está Erik Lira Campos, quien desapareció el 21 de abril de 2022 en la zona de San Miguel, en León.

Su madre, María Campos, explicó que mantener visible su rostro es importante para que más personas puedan identificarlo y aportar información.

“Queremos que vean sus rostros toda la ciudadanía y poder encontrar esa persona y que regrese a su casa”.

Por ahora, autoridades municipales de León ya investigan el robo de las dos lonas.

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