Matan a mujer en León; su hija de 9 años queda gravemente herida tras ataque

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Muere mujer en León; su hija de 9 años queda herida. Foto: Cuartoscuro

Una mujer de aproximadamente 40 años fue asesinada y su hija de 9 años resultó gravemente herida tras un ataque armado registrado la noche de este viernes en la colonia Chapalita, en el municipio de León, Guanajuato. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas.

El ataque ocurrió en el callejón Embudo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon contra ambas víctimas. La mujer murió al interior de su vivienda debido a las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego, mientras que la menor recibió cuatro disparos en distintas partes del cuerpo.

Ataque armado en León deja una mujer muerta y una niña herida

Debido a la gravedad de sus lesiones, la niña de 9 años fue trasladada de emergencia a un hospital a bordo de una motocicleta para recibir atención médica.

Tras la agresión, los responsables escaparon del lugar. Sin embargo, varias cuadras más adelante abandonaron el vehículo en el que presuntamente huyeron, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.

Fiscalía de Guanajuato investiga el ataque

Elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar la escena del crimen. Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas. Además, las víctimas permanecen sin ser identificadas de manera oficial.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del ataque armado y dar con los responsables.

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