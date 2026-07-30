Automovilistas “héroes” evitan suicidio de joven en puente donde se aventó un policía

| 20:17 | Sergio Iván González | Uno TV
Conductores evitan suicidio en Guanajuato
Motociclista intentó arrojarse de puente vehicular. Foto: Getty | Ilustrativa

Momentos de tensión se vivieron este martes en León, Guanajuato, cuando un motociclista intentó lanzarse desde el distribuidor vial Juan Pablo II, el mismo puente donde un oficial de tránsito perdió la vida hace dos semanas. La rápida intervención de automovilistas y otros motociclistas evitó que la situación terminara en tragedia.

Los hechos fueron captados en video por un conductor que circulaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el motociclista detiene su marcha sobre la estructura vial y se dirige hacia uno de los extremos del puente.

Conductores reaccionaron para evitar la caída

De acuerdo con lo registrado por una cámara vehicular, el hombre, quien portaba un chaleco fluorescente, descendió de su motocicleta y subió al muro de contención del puente.

Al percatarse de lo que ocurría, varios automovilistas y motociclistas se acercaron rápidamente e intentaron dialogar con él para impedir que se arrojara.

Las grabaciones muestran cómo las personas logran acercarse al motociclista y, en una maniobra rápida, lo ponen a salvo antes de que pudiera lanzarse al vacío.

El caso revive recuerdos de una tragedia reciente

El incidente ocurrió en el mismo distribuidor vial donde el pasado 14 de julio falleció Orlando García Maciel, agente de vialidad de 27 años.

De acuerdo con los reportes, el oficial se encontraba en horario de servicio cuando detuvo su patrulla y subió a la parte alta de la estructura ubicada entre el bulevar Morelos y el bulevar Aeropuerto.

A pesar de la movilización de servicios de emergencia y de los intentos por auxiliarlo, el elemento perdió la vida tras caer desde el puente.

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