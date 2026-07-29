Médico condenado por muerte de Mateo impugna sentencia de 113 años de prisión

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Médico recibe condena de 113 años por la muerte de Mateo. Foto: Christian Rendón

El médico Christian Augusto Japhet “N”, condenado a 113 años de prisión por los delitos de homicidio, violación y desaparición en agravio de Mateo, un niño de 12 años, interpuso un recurso de apelación para buscar que la sentencia sea modificada o revocada.

La representación legal de la familia del menor informó que la condena fue dictada el 8 de julio, mientras que el 27 de julio recibieron la notificación oficial de que el sentenciado presentó la impugnación.

¿Por qué el médico impugnó la sentencia?

De acuerdo con la defensa del sentenciado, durante el proceso penal se habrían vulnerado diversos derechos fundamentales.

Entre los principales argumentos de la apelación se encuentran:

Afirma que es inocente de los delitos por los que fue condenado.

Señala que su detención, realizada el 11 de febrero al salir de un hospital donde recibía atención médica, fue ilegal.

al salir de un hospital donde recibía atención médica, fue ilegal. Sostiene que no tuvo acceso completo a la carpeta de investigación.

Cuestiona la valoración de las pruebas utilizadas durante el juicio, incluyendo testimonios de peritos, agentes de investigación, policías y otros testigos, al considerar que no tenían el alcance probatorio que les otorgó el tribunal.

Familia de Mateo buscará que se confirme la condena

El abogado de la familia de Mateo, Christian Mariano Valdivia, rechazó los argumentos presentados por la defensa del médico y aseguró que durante todo el proceso se respetaron sus garantías legales.

“En esta apelación el acusado dice que se le violaron diversos derechos fundamentales, lo cual no ocurrió así y nosotros vamos a contestar respecto a eso. La Fiscalía hará lo propio y estaremos en espera de que un tribunal resuelva si confirma la sentencia o si la modifica. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo para que esta sentencia sea confirmada”, señaló.

El representante legal agregó que, desde su perspectiva, no existió ninguna violación a los derechos del acusado durante el juicio.

“Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se modifique. Si el juez de alzada considera que hubo violación a derechos fundamentales, resolverá conforme a derecho, pero nuestra postura es que no existió tal vulneración durante el proceso”, afirmó.

¿Qué sigue en el proceso?

La asesoría jurídica de las víctimas cuenta con tres días para responder formalmente a la apelación, mientras que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato también presentará sus argumentos ante el tribunal.

Posteriormente, un tribunal de alzada analizará el recurso y determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia impuesta al médico.

La representación legal de la familia estima que este procedimiento podría prolongarse hasta ocho meses, aunque solicitará que el caso sea resuelto con perspectiva de infancias para agilizar la resolución.

En caso de que la apelación sea rechazada, el sentenciado aún tendría la posibilidad de promover un juicio de amparo como recurso extraordinario.

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