¿Quién era José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, que murió bajo custodia del ICE en Estados Unidos?

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José Guadalupe Ramos Solano falleció bajo custodia del ICE. Foto: Getty Images

Luego de que autoridades de México y Estados Unidos confirmaran la muerte de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California, familiares han confirmado que se trata de José Guadalupe Ramos Solano, un hombre originario de Silao, Guanajuato.

Confirman muerte de connacional bajo custodia de ICE

Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de un connacional bajo custodia del ICE en Adelanto, California, el pasado 25 de marzo de 2026, por lo cual se suma a dos fallecimientos más de migrantes en el mismo lugar.

ICE. Foto: Reuters

Por esta razón, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se agotarán todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera el llamado a las autoridades responsables para que esta lamentable situación no continúe y urge una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”, se lee en el comunicado de la SRE.

¿Quién era José Guadalupe Ramos Solano?

De acuerdo con autoridades de Guanajuato y familiares, el connacional que falleció bajo custodia del ICE era José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años de edad, quien era originario de Silao.

Fue a los 28 años de edad que emigró a Los Ángeles, en Estados Unidos. Estaba casado y tenía dos hijos. Además, trabajaba en una lavandería industrial, lugar en el que fue detenido por los agentes de las autoridades migratorias estadounidenses.

En una conferencia de prensa de la SRE, en el Consulado General de México en Los Ángeles, la esposa de José Guadalupe Ramos Solano, la señora Antonia Tovar, dijo que él era un hombre muy trabajador y muy responsable.

Mientras que su hija, Gloria Ramos, exigió justicia por su padre y por todas las familias que están pasando por algo parecido: “Quiero justicia para mi papá y para todas las familias que han perdido a alguien, porque no es una manera para perder a una persona que a uno quiere”.

Y por último, su hijo, José Ramos, aseguró que su papá era una buena persona, un buen papá: “Él era un buen padre. Era una buena persona. No era un criminal. Era un trabajador duro”.

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