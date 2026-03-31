Tarjeta Rosa llegará a 690 mil mujeres en Guanajuato; ve cómo registrarte

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Foto: Cuartoscuro

El apoyo de la Tarjeta Rosa impulsada por el Gobierno de Guanajuato llegará a más mujeres, pues se amplió la cobertura a casi 700 mil mujeres, confirmó la gobernadora Libia Dennise, a través de sus redes sociales.

Tarjeta Rosa de Guanajuato llegará a más mujeres

De acuerdo con la gobernadora, Libia Dennise, el apoyo se otorgaba a 560 mil mujeres; sin embargo, ahora llegará a 690 mil beneficiarias.

“Cada vez somos más mujeres apoyándonos. Hoy ampliamos la Tarjeta Rosa de 560 mil a 690 mil mujeres, porque sabemos que este apoyo sí hace la diferencia en cada hogar”, escribió la mandataria.

¿Qué hacer para registrarse al programa de la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

Las nuevas beneficiarias tendrán hasta el 31 de marzo para hacer el registro, pues ese día cerrará el periodo ordinario, confirmó la mandataria estatal. Sin embargo, destacó que, para quien no alcance a hacerlo, se abrirá un segundo periodo en julio.

“El periodo ordinario de registro cierra este 31 de marzo. Y si no alcanzas a registrarte, en julio abriremos un segundo periodo”, destacó.

Además, detalló que para hacer el registro se deben tener a la mano:

Credencial del INE

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento de los hijos

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, está destinado a las mujeres madres de entre 25 a 45 años cumplidos al momento de realizar el registro y ser habitante de Guanajuato.

Además, para poder tener la Tarjeta Rosa en Guanajuato será necesario que tengan:

Folio generado en el Registro de la Aplicación «Tarjeta Rosa»

Identificación oficial vigente con fotografía , expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP) ; con domicilio en el estado de Guanajuato ; la cual deberá presentarse en original para cotejo al momento de la entrega de la Tarjeta Rosa

con , expedida por el que contenga la ; con ; la cual deberá presentarse en original para cotejo al momento de la entrega de la Tarjeta Rosa Número telefónico celular activo

Acta de nacimiento y CURP de alguna de sus hijas o hijos, vivo al momento del registro y de nacionalidad mexicana.

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