Tarjeta Rosa en Guanajuato: fechas de entrega y requisitos para recogerla

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno de Guanajuato anunció que en los próximos días se estará realizando la entrega de la Tarjeta Rosa para las personas que se sumaron al programa durante julio pasado. A continuación te decimos cuáles son los requisitos para recogerla y las fechas oficiales confirmadas por las autoridades del estado.

¿Cuándo se entregará la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

La entrega de la Tarjeta Rosa en Guanajuato comenzó el día de ayer, 10 de agosto, y continuará hasta el próximo 21 de agosto. Es importante que las mujeres inscritas pasen a recoger su tarjeta en este periodo de tiempo porque no habrá otra oportunidad de recogerla.

Documentos para recoger la Tarjeta Rosa

Para recoger la Tarjeta Rosa se necesita presentar los siguientes documentos en original

INE

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Folio TR

¿Cuándo es el primer pago para las mujeres que recibieron su tarjeta en agosto?

Las mujeres registradas durante julio, así como aquellas que reagendaron la entrega de su tarjeta, recibirán el próximo mes de noviembre el apoyo completo de 6 mil pesos.

¿Qué es el programa Tarjeta Rosa?

La Tarjeta Rosa de Guanajuato es un programa del Gobierno estatal que consiste en un apoyo económico para mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad de la entidad. La ayuda se entrega en dos depósitos al año, cada uno de 3 mil pesos, siendo en total 6 mil anuales.

Más beneficios de la Tarjeta Rosa

Las mujeres del programa también reciben otros beneficios, principalmente de salud.

Funerarios familiares

Legales

Médicos

Dentales

En el hogar

Viales

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