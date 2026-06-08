Acapulco, en alerta roja por tormenta tropical Boris: hora en que tocaría tierra hoy

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Protección Civil alerta por posible impacto de Boris en Guerrero Foto: Cuartoscuro

La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco informó que activó el Semáforo Rojo ante el cambio en la trayectoria e intensidad del fenómeno meteorológico, que la entonces depresión tropical Dos-E evolucionó a la tormenta tropical Boris, aumentando el riesgo de afectaciones en la región costera.

Boris se aproxima a Acapulco y autoridades mantienen vigilancia en Guerrero

De acuerdo con el reporte oficial, a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, Boris se ubicó aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 4 km/h.

Juan Ramón Ramírez Miranda, encargado del área de monitoreo de Protección Civil municipal, explicó que el pronóstico indica que el fenómeno podría acercarse de manera importante a la costa guerrerense durante este lunes alrededor de las 12:00 pm, por lo que se reforzaron las medidas preventivas.

#AvisoMeteorológico La #TormentaTropical #Boris se localiza a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, #Guerrero. Toda la información actualizada sobre este sistema en https://t.co/AuPmCtIsFi pic.twitter.com/bXkCkSoghB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

Lluvias torrenciales y oleaje elevado por la tormenta tropical Boris

Las bandas nubosas asociadas a Boris provocarán lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones del sur y la costa de Guerrero, así como en zonas del occidente de Oaxaca.

Además, se esperan rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de tres a cuatro metros de altura en distintos puntos del litoral.

Las autoridades señalaron que los municipios con mayor probabilidad de impacto directo son Coyuca de Benítez, Acapulco —incluyendo la zona de Pueblo Monte Alto— y San Marcos, de acuerdo con los modelos de temperatura superficial del mar y trayectoria del sistema.

Acapulco cierra playas y activa refugios temporales

Ante el incremento del riesgo, el Consejo Municipal de Protección Civil determinó el cierre total de playas y la suspensión de cualquier actividad comercial, recreativa o de servicios en la franja costera.

También fueron habilitados refugios temporales para recibir a familias que requieran resguardo durante el paso de la tormenta.

Plan DN-III-E y Plan Marina entran en operación

Como parte de las acciones preventivas, se activó la coordinación entre el Ejército Mexicano mediante el Plan DN-III-E, la Armada de México a través del Plan Marina y la Guardia Nacional con el Plan G.N.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

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