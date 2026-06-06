Normalistas de Ayotzinapa bloquean parcialmente la Autopista del Sol

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Foto: Uno TV

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa realizaron este sábado un bloqueo parcial en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo, para exigir avances en las investigaciones relacionadas con la desaparición de sus 43 compañeros.

Realizan cierre parcial y mitin político

Alrededor de las 10:30 horas, cerca de un centenar de normalistas llegó al lugar a bordo de al menos seis autobuses. Inicialmente cerraron por completo la circulación, aunque minutos después permitieron el paso de vehículos por un carril en cada sentido.

Durante la movilización, los estudiantes realizaron un mitin político sobre los carriles con dirección a Acapulco, mientras otro grupo efectuó pintas en muros de contención y sobre el asfalto de la vialidad.

Exigen resultados en la investigación

En sus mensajes, los normalistas señalaron que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, aún no existen resultados que permitan conocer su paradero.

También expresaron críticas por la falta de atención a distintas problemáticas que enfrenta el estado de Guerrero.

Reparten volantes a automovilistas

Además del bloqueo, los jóvenes distribuyeron volantes informativos a los automovilistas que transitaban por la zona para explicar las demandas de su movimiento y mantener visible el caso de los estudiantes desaparecidos.

Las protestas comenzaron desde el viernes

Las acciones de protesta iniciaron desde el viernes con la toma de la caseta de Palo Blanco, donde los estudiantes permanecieron durante aproximadamente dos horas.

Durante esa actividad también realizaron algunas pintas en las instalaciones antes de retirarse del lugar.