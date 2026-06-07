Suspenden clases en Guerrero por depresión tropical Dos-E; prevén lluvias torrenciales

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Suspenden clases en Guerrero por la Depresión Tropical Dos-E. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades de Guerrero suspendieron las clases en seis regiones del estado ante los efectos de la Depresión Tropical Dos-E, sistema que provoca lluvias de moderadas a intensas en municipios costeros y que podría fortalecerse a tormenta tropical en las próximas horas.

La Secretaría de Educación Guerrero informó que la suspensión de actividades académicas y administrativas aplicará este lunes 8 de junio en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña, como medida preventiva ante el pronóstico de fuertes precipitaciones.

Depresión Tropical Dos-E mantiene en alerta a Guerrero

De acuerdo con autoridades estatales, la Depresión Tropical Dos-E se localiza a 135 kilómetros al sur de Acapulco y presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

El sistema meteorológico mantiene condiciones favorables para seguir ganando fuerza y evolucionar a tormenta tropical durante las próximas horas, lo que incrementaría el potencial de lluvias intensas en gran parte del estado.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían alcanzar hasta 200 milímetros en 24 horas, equivalentes a 200 litros de agua por metro cuadrado.

Cierran puertos y refuerzan medidas preventivas

Ante el riesgo por el aumento del oleaje y las lluvias, las autoridades marítimas ordenaron el cierre de los puertos de Acapulco y Puerto Marqués a la navegación menor.

La restricción aplica para actividades como:

Pesca ribereña

Deportes acuáticos

Embarcaciones recreativas y yates

Además, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública inició recorridos de perifoneo preventivo para informar a la población sobre las medidas de seguridad y las acciones que deben seguir durante las próximas horas.

Lluvias podrían provocar deslaves y crecidas de ríos

El meteorólogo Fermín Damián Adame, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, señaló que las lluvias asociadas al fenómeno podrían generar crecidas de corrientes, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de laderas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con riesgo de derrumbes mientras continúan las condiciones meteorológicas adversas.

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