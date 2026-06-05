Estudiantes de Ayotzinapa toman caseta de Palo Blanco para exigir avances en la búsqueda de los 43

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Foto: Jesús Dorantes

Estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa tomaron este viernes la caseta de peaje de Palo Blanco, al sur de Chilpancingo, Guerrero, donde permitieron el paso libre a los automovilistas mientras realizaban un mitin para exigir avances en la investigación por la desaparición de sus 43 compañeros.

Desde las 10:00 de la mañana, seis autobuses con normalistas salieron de Tixtla rumbo a la capital del estado. Minutos después, arribaron a la caseta y tomaron el control de los carriles, permitiendo la circulación de vehículos sin el cobro de peaje.

Los estudiantes, la mayoría con el rostro cubierto, colocaron mantas en la plaza de cobro y realizaron un pronunciamiento público. Durante la actividad, únicamente permaneció habilitado un carril por sentido para el tránsito vehicular.

En su mensaje, señalaron que las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúan sin resultados contundentes, a casi 12 años de los hechos ocurridos en Iguala durante septiembre de 2014.

También cuestionaron la falta de avances en diversas líneas de investigación y demandaron que se esclarezca el contenido de documentos que, aseguran, podrían aportar información relevante para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Finalmente, exigieron al Gobierno federal la instalación de una mesa de trabajo con dependencias federales para revisar el estado de las investigaciones y dar seguimiento a los pendientes relacionados con el caso Ayotzinapa.

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