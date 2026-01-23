Acapulco estrena virgen monumental de 7.2 metros; ve imágenes

GENERANDO AUDIO...

Inauguran imagen de la Virgen Reina de los Mares Foto: Facebook de la Gobernadora

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la escultura monumental de la Virgen Reina de los Mares en Acapulco, ubicada en la isla de la Roqueta, como atractivo turístico y referente para la comunidad, como referencia a la identidad del puerto.

Virgen Reina de los Mares en la isla de la Roqueta

La mandataria realizó el corte de listón de la imagen, que tiene una altura de 7.2 metros y se localiza en la isla de la Roqueta, acompañada por autoridades eclesiásticas, navales y militares. Evelyn Salgado Pineda señaló que el monumento tiene significado para pescadores, buzos, marinos y personas vinculadas a las actividades del mar, quienes solicitan protección a la Virgen Reina de los Mares. También recordó la presencia de la imagen sumergida en la zona, que, por más de 60 años, ha formado parte de prácticas religiosas en Acapulco.

Foto: Facebook de la Gobernadora

Acapulco y el atractivo turístico religioso

Salgado Pineda agradeció la participación de la sociedad civil organizada, así como de la Asociación Pro Defensa y Conservación de la isla de la Roqueta, el Colectivo de Prestadores de Servicios Turísticos, Náuticos y Religiosos, y otros sectores que intervinieron en el desarrollo del proyecto relacionado con la Virgen Reina de los Mares.

Foto: Facebook de la Gobernadora

Referencia al huracán Otis

Autoridades estatales indicaron que la imagen también funciona como referencia simbólica para la población de Acapulco, en memoria de las personas afectadas por el huracán Otis. La imagen de la Virgen Reina de los Mares fue elaborada por el escultor Froylán Centeno Ángeles y se integra a los puntos de interés de la isla de la Roqueta, en Acapulco

