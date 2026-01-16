Bloquean vialidad al Aeropuerto Internacional de Acapulco; piden liberación de dos detenidos

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes en Acapulco. Foto: Celeste Hernández

Habitantes del poblado Alfredo V. Bonfil mantienen un bloqueo total a la circulación en el bulevar de las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco, para pedir la libertad de dos hombres detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los manifestantes atravesaron vehículos pesados sobre ambos sentidos para restringir la circulación hacia el Aeropuerto Internacional de Acapulco.

Más de 200 personas con pancarta en mano exigen la liberación de Víctor “N” y Leonardo “N”, padre e hijo detenidos en un cateo la madrugada del sábado 10 de enero en su domicilio.

Según el reporte oficial, a los detenidos les fueron asegurados armas de grueso calibre, cartuchos, municiones, droga y equipo telecomunicación, y se les vincula con un grupo delictivo con presencia en el municipio.

“Fue injusta esa detención, las 30 camionetas, luego en la parte de atrás estaba la Guardia Nacional como si mi hermano fuese un delincuente y eso no se lo vamos a pasar, porque como sociedad no vamos a permitir esas arbitrariedades sobre todo a la familia que es el pilar de una sociedad”, expresó Francisca Pérez González, hermana de uno de los detenidos.

Los protestantes destacaron que Víctor “N” es profesor en activo y ha sido comisario ejidal en dos ocasiones, mientras que Leonardo “N” lo califican como un joven deportista y profesor de surf.

Este bloqueo ha afectado la llegada de turismo del aeropuerto hacia la zona hotelera, así como visitantes a playas de Barra Vieja, Bonfil, San Andrés, Playa Encantada, Revolcadero y Puerto Marqués.

