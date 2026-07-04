¿Quién es Alex Serna, el influencer ambiental que desapareció en Guerrero?

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Alex Serna denunciaba en sus redes temas ambientales. Foto: Gobierno Guerrero

La desaparición del creador de contenido Alex Serna ha generado preocupación en Guerrero, donde familiares, amigos y colectivos convocaron a una manifestación frente al Ayuntamiento de Zihuatanejo para exigir a las autoridades intensificar su búsqueda. El influencer y periodista independiente cumple 10 días desaparecido.

En los meses previos a su desaparición, Serna denunció haber recibido amenazas relacionadas con las publicaciones que realizaba sobre presuntos daños ambientales y posibles irregularidades cometidas por empresas y autoridades de la región.

¿Quién es Alex Serna?

Manuel Alejandro Moreno Serna, de 39 años, se dio a conocer en redes sociales por difundir denuncias ciudadanas, principalmente sobre temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero.

A través de su página de Facebook, donde reunió una comunidad de más de 24 mil seguidores, documentaba problemas de contaminación, afectaciones ecológicas y presuntas irregularidades de autoridades locales.

Su trabajo lo convirtió en una voz conocida en la región, especialmente entre habitantes que buscaban visibilizar problemáticas ambientales.

Las denuncias que hizo antes de desaparecer

El mismo día en que se perdió contacto con él, Alex Serna publicó un video en el que denunció presuntas afectaciones ambientales en la comunidad de La Saladita.

En la grabación señaló a una empresa deshidratadora de mango, presuntamente operada por un extranjero, a la que acusó de contaminar, operar sin permisos ambientales y extraer agua de manera ilegal.

De acuerdo con personas cercanas, durante los meses anteriores también enfrentó amenazas e intentos por inhabilitar sus perfiles informativos, hechos que él mismo relacionó con sus denuncias.

Familiares exigen acelerar su búsqueda

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero emitió la ficha de búsqueda 346-2026 tras confirmarse su desaparición.

Mientras continúan las investigaciones, familiares, amigos y colectivos locales mantienen el llamado a las autoridades para reforzar las labores de localización y convocaron a una manifestación frente al Ayuntamiento de Zihuatanejo, donde exigirán que Alex Serna sea encontrado con vida.

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