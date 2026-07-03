VIDEO: pipa vuelca y explota sobre la carretera Iguala-Cuernavaca

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Explosión de pipa en carrertera Iguala-Cuernavaca. Foto: Protección Civil Guerrero

Una pipa de doble remolque que transportaba combustible volcó y explotó este jueves sobre la autopista Iguala-Cuernavaca, a la altura del municipio de Buenavista de Cuéllar, Guerrero, lo que provocó un incendio que alcanzó a otros vehículos y obligó al cierre de la circulación.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (SGIRPCGRO) informó que el siniestro fue controlado en su totalidad tras un operativo conjunto con cuerpos de emergencia estatales y municipales.

🚨🔥 Una pipa explotó en la carretera Iguala-Cuernavaca, a la altura de Agua del Toro, Guerrero. Reportes preliminares indican al menos cinco personas lesionadas. pic.twitter.com/fj18vpKiZd — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 3, 2026

¿Qué pasó en la autopista Iguala-Cuernavaca?

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 12:35 horas en el kilómetro 38 de la autopista, donde una pipa de doble remolque, presuntamente cargada con gasolina, volcó, lo que originó un incendio de gran magnitud.

Las llamas consumieron la unidad de carga y alcanzaron dos vehículos particulares, por lo que fue necesaria la movilización inmediata de personal de Protección Civil de las regiones Norte y Centro del estado, así como de las unidades municipales de Iguala de la Independencia y Buenavista de Cuéllar.

EXPLOTA PIPA DE GAS EN LA CARRETERA IGUALA-CUERNAVACA HAY CIETRE DE CIRCULACIÓN



Una pipa de gas explotó sobre la carretera Iguala-Cuernavaca en el kilómetro 39 y Agua del Toro lo que provocó el cierre de la circulación en la zona, esto ya en #Guerrero.

Hasta el momento se… pic.twitter.com/Hpt6epkGah — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) July 3, 2026

Protección Civil logró controlar el incendio

La dependencia estatal informó que, tras varias horas de trabajo, el incendio fue controlado al cien porciento, evitando que el fuego continuara propagándose en la zona.

Como consecuencia del siniestro, la circulación permaneció cerrada mientras los cuerpos de emergencia realizaban labores para extinguir el fuego, enfriar la zona y retirar las unidades afectadas.

¿Hay personas fallecidas o lesionadas?

Aunque en un inicio trascendió de manera preliminar que el accidente habría dejado al menos cuatro personas fallecidas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero precisó que hasta el momento no existe confirmación oficial de personas lesionadas o fallecidas.

#Tomeprecauciones en #Guerrero se registra cierre total de circulación por #VehiculoIncendiado cerca del Km 039+000, de la carretera Puente de Ixtla-Iguala, a la altura del poblado Platanillo, Mpio. Iguala. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ngQvATK59N — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 3, 2026

La dependencia señaló que no ha sido posible localizar a los conductores de las unidades involucradas, por lo que las autoridades continúan con las labores de búsqueda e investigación para determinar lo ocurrido y confirmar el saldo oficial del accidente.

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