Desaparece el influencer Alex Serna en Zihuatanejo, Guerrero: quién es y cuál fue su última denuncia ambiental

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Investigan la desaparición del influencer Alex Serna en Zihuatanejo. Foto: Getty

La desaparición del influencer Alex Serna en Zihuatanejo, Guerrero, ha generado preocupación entre habitantes y usuarios de redes sociales. El periodista ciudadano es buscado por familiares, amigos y seguidores, quienes aseguran que desde hace 10 días se desconoce su paradero.

La última vez que tuvo actividad en redes sociales fue el pasado 20 de junio. Desde entonces, no ha publicado nuevos videos ni mensajes, situación que consideran inusual debido a la frecuencia con la que compartía contenido en internet.

¿Quién es Alex Serna, influencer desaparecido en Guerrero?

Alex Serna ganó presencia en redes sociales por difundir videos relacionados con temas ambientales, denuncias ciudadanas y presuntas irregularidades en distintos puntos de Zihuatanejo, Guerrero.

El creador de contenido compartía información sobre situaciones reportadas por habitantes del municipio, especialmente en temas vinculados con el medio ambiente y asuntos comunitarios.

La última publicación de Alex Serna antes de su desaparición

La última publicación de Alex Serna fue realizada el 20 de junio. En ese material, el influencer expuso presuntas afectaciones ambientales en la comunidad de La Saladita, en el municipio de Zihuatanejo.

En el video señaló a un empresario extranjero, propietario de una presunta deshidratadora de mango, al que acusó de operar sin permisos ambientales desde 2017 y de utilizar agua sin autorización de la Comisión Nacional del Agua.

Redes sociales piden localizar a Alex Serna

Tras darse a conocer la desaparición de Alex Serna, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir fotografías y mensajes para solicitar apoyo en su localización.

Amigos, conocidos y habitantes de Zihuatanejo también han pedido a las autoridades que se investigue su paradero y se realicen las acciones correspondientes para dar con su ubicación.

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