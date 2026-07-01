Hallan droga, celulares y artículos prohibidos en penal de Chilpancingo

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Fuerzas de seguridad realizan operativo en penal de Chilpancingo. Foto: @SSPGRO

Un operativo en el CERESO de Chilpancingo permitió el aseguramiento de drogas, 21 teléfonos celulares y diversos artículos prohibidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSP Guerrero).

¿Qué aseguraron en el operativo del CERESO de Chilpancingo?

Durante la revisión al interior del penal, las autoridades localizaron y aseguraron:

108 gramos de probable heroína

132 gramos de probable marihuana

4 gramos de probable cristal

1 gramo de probable cocaína

21 teléfonos celulares

Diversos artículos no autorizados

Las sustancias y objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.

Participan Ejército y Guardia Nacional en operativo en el penal

El operativo en el CERESO de Chilpancingo fue realizada por elementos de la Policía Estatal en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Durante el operativo se aplicaron los protocolos de actuación en materia de seguridad, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Fuerzas de seguridad realizan requisa en el CERESO de Chilpancingo; aseguran probables drogas y artículos prohibidos



Chilpancingo de los Bravo, Gro., 30 de junio de 2026. Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y la gobernabilidad en los centros… pic.twitter.com/4n1OOSuj5u — SSPGRO (@SSPGro) June 30, 2026

Personas privadas de la libertad enfrentarán medidas disciplinarias

Las autoridades informaron que la población penitenciaria relacionada con los aseguramientos será presentada ante un Comité Técnico, el cual determinará las medidas disciplinarias correspondientes conforme a la normatividad vigente.

La dependencia estatal destacó que las acciones de inspección y revisión en los centros penitenciarios tienen como objetivo preservar el orden, la seguridad y la gobernabilidad al interior de los penales.

Guerrero mantiene operativos permanentes en centros penitenciarios

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que estas acciones buscan contribuir al fortalecimiento de las labores de reinserción social y garantizar condiciones de seguridad al interior de los centros penitenciarios.

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