Marchan para exigir libertad de médicos detenidos por caso Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

Familiares exigen la liberación de médicos vinculados al caso Ayotzinapa. UnoTV

Los familiares de los médicos Julio César “N” y César Manuel “N” encabezaron una marcha la tarde de este miércoles en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la liberación de siete exfuncionarios y trabajadores del Sector Salud vinculados a proceso presuntamente por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La movilización partió de las oficinas de la Secretaría de Salud estatal y recorrió la avenida Lázaro Cárdenas hasta el monumento a Las Banderas. Después, el contingente avanzó por el bulevar René Juárez Cisneros hasta el Recinto Oficial del Poder Ejecutivo, donde realizó un mitin para reiterar su demanda.

Familiares de médicos piden transparencia en caso Ayotzinapa

Durante la marcha participaron familiares, amigos y trabajadores del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Acapulco, Iguala y Chilpancingo. Los asistentes expresaron su respaldo a los detenidos y afirmaron que el proceso judicial, a su consideración, no cuenta con pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.

En el pronunciamiento, los familiares defendieron la trayectoria profesional de los médicos y señalaron que las acusaciones, según su postura, se sustentan únicamente en el dicho de un presunto testigo, sin evidencia científica que demuestre su participación en los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa.

También rechazaron que se pretenda involucrar al personal médico y forense en actividades que, aseguraron, son ajenas a las funciones que desempeñan dentro de las instituciones de salud.

Anuncian más movilizaciones por los médicos detenidos

Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que el proceso judicial se lleve a cabo con transparencia, respeto al debido proceso y con base en pruebas objetivas.

Además, solicitaron que las investigaciones no den paso a nuevas versiones oficiales sin sustento y advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta buscar la liberación de sus familiares.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.