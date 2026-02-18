Alumnas de la UAGro se agarran a golpes y video se viraliza

GENERANDO AUDIO...

Riña de estudiantes de preparatoria 7 en la Costera Miguel Alemán. Foto: Getty

Dos alumnas de la Escuela Preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) fueron captadas en video peleando afuera de la plaza comercial Galerías Diana, ubicada sobre la avenida Costera Miguel Alemán de Acapulco.

Pelea entre alumnas de la UAGro en Galerías Diana

En el video se observa cómo ambas estudiantes se golpean mientras un grupo de personas permanece alrededor. En un primer momento, un adulto se aproxima para intentar separarlas y contener la situación.

Sin embargo, un joven interviene y evita que el adulto logre apartarlas, lo que provoca que la confrontación continúe por varios segundos más. La grabación muestra que no hay presencia inmediata de autoridades en los primeros instantes del altercado.

Intervención de la Guardia Nacional en Acapulco

En la parte final del video se aprecia el momento en que una oficial de la Guardia Nacional se aproxima al lugar con la intención de intervenir y contener el conflicto. Es en ese instante cuando la grabación se interrumpe.

Tampoco se ha informado si hubo personas lesionadas tras el incidente, ni si se aplicarán sanciones conforme a los reglamentos internos de la institución educativa o a las disposiciones legales correspondientes.

Posicionamiento de la UAGro

Hasta el momento, ni la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) ni autoridades de seguridad han emitido información oficial sobre el motivo de la pelea entre las alumnas de la Preparatoria número 7.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes o la institución educativa emitan un posicionamiento para esclarecer los hechos registrados afuera de Galerías Diana, en la Costera Miguel Alemán de Acapulco.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



