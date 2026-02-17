Docentes de la Sección 14 del SNTE se van a paro; protestan en Palacio de Gobierno

GENERANDO AUDIO...

SNTE marcha en Chilpancingo y mantiene paro en CBTIS 134. Foto: Jesús Dorantes

Luego de que el día de ayer iniciaron paro indefinido de labores en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 134 (CBTIS) de Chilpancingo, este martes integrantes de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en Chilpancingo para demandar la instalación inmediata de una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y dar seguimiento a sus principales exigencias laborales.

El contingente partió del CBTIS 134 y recorrió diversas avenidas hasta concentrarse en el Recinto Oficial del Poder Ejecutivo. Cerca de las 11:00 horas realizaron un mitin sobre la lateral del bulevar René Juárez Cisneros, en sentido norte-sur, donde fijaron postura ante la falta de respuestas concretas.

SNTE Sección 14 exige mesa con SEG y pago de bono pendiente

Entre sus demandas centrales se encuentra el pago total del bono pendiente para personal de apoyo y trabajadores homologados, así como la incorporación de empleados no FONE a la nómina única.

Señaló que confían en que durante el día se concrete una reunión con el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, además de representantes de la SEG, aunque al momento del mitin aún no se confirmaba sede ni horario.

Paro en CBTis 134 deja más de 2 mil alumnos sin clases

Respecto al proceso de regularización, explicó que tras una reciente jornada de protesta se desarrolló una mesa nacional en la que se acordó la incorporación de 650 trabajadores mediante una convocatoria de estímulo a la jubilación. Sin embargo, puntualizó que de los 2 mil 513 casos iniciales aún permanecen mil 863 pendientes.

Agregó que para 2026 se prevé lanzar dos nuevas convocatorias, en mayo y octubre, con la intención de avanzar casi en su totalidad en la integración de los trabajadores a la nómina federalizada.

A pregunta expresa sobre la cantidad de alumnos que se quedaron sin clases durante esta jornada de martes, señaló que en el caso del CBTIS 134 son alrededor de dos mil alumnos que no asistieron a las aulas, mientras que el día de ayer hubo suspensión de labores por lo que no se afectaron las clases.

