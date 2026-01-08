Pánico en la Feria de Chilpancingo: juego “Himalaya” falla y operador es detenido por estar ebrio

GENERANDO AUDIO...

Falla en juego mecánico provoca pánico, operador estaba ebrio. Foto: Getty Images

Durante la Feria de Chilpancingo, una falla en el juego mecánico “Himalaya” provocó momentos de riesgo cuando decenas de personas quedaron girando sin control por varios minutos, lo que derivó en la detención del operador por parte de autoridades de Guerrero.

Feria de Chilpancingo: falla en juego mecánico “Himalaya”

El juego mecánico “Himalaya” incrementó su velocidad durante varios minutos, lo que generó preocupación entre los usuarios que se encontraban a bordo, así como entre las personas que observaban desde el exterior en la Feria de Chilpancingo, la atracción comenzó a girar en reversa sin que el operador pudiera detenerla, ya que se encontraba en estado de ebriedad.

Video muestra falla del juego mecánico “Himalaya”

Las grabaciones compartidas en redes sociales muestran a los carritos girando de forma continua, mientras se escuchan gritos de las personas que permanecían en el juego mecánico “Himalaya”. Testigos señalaron que la atracción sólo se detuvo después de que se cortó el suministro eléctrico.

Operador es detenido tras incidente en Guerrero

Tras la revisión del caso, la policía de la capital de Guerrero detuvo al operador del juego mecánico “Himalaya”, debido a que se encontraba en estado de ebriedad al momento del incidente en la Feria de Chilpancingo.

