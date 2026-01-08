GENERANDO AUDIO...

Servicio de agua se restablece de manera gradual en Acapulco. Foto: Cuartoscuro.

Tras el sismo del 2 de enero, que provocó afectaciones en el suministro de agua potable en Acapulco, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre los avances en los trabajos para restablecer el servicio en el puerto y su zona conurbada.

Conagua repara acueducto Papagayo II en Acapulco

La dependencia federal informó que este miércoles concluyó la reparación de la fuga detectada en el acueducto Papagayo II, lo que permitió restablecer el servicio en aproximadamente 60% de la ciudad y su zona conurbada. Durante la madrugada comenzaron las maniobras para el arranque gradual de los seis equipos de bombeo del sistema Papagayo II.

Afectaciones en sistema Lomas de Chapultepec

En lo que respecta al sistema Lomas de Chapultepec, la Conagua indicó que continúan los trabajos con el máximo de las capacidades técnicas y operativas disponibles. Se prevé que el servicio de agua potable en esta zona comience a restablecerse de manera gradual a partir de este viernes 9 de enero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Apoyo a la población

De manera paralela, la Conagua ha enviado personal operativo y carros tanque para coadyuvar con los gobiernos estatal y municipal en el abasto de agua potable a la población afectada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.