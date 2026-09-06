Asesinan a subdirector de Seguridad Pública de La Unión y un policía municipal

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

La noche de este sábado, Gilberto Dorantes Basurto, subdirector de Seguridad Pública de La Unión de Isidoro Montes de Oca, en Guerrero, y un policía municipal fueron asesinados a tiros cuando circulaban sobre la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, la agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas, a la altura de la comunidad de La Paz, donde un grupo de hombres armados habría interceptado y atacado a los agentes.

En el lugar murieron Dorantes Basurto y Silvano Peñaloza, elemento de la Policía Municipal, mientras que un tercer agente resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los policías presuntamente se dirigían hacia la comunidad de Petacalco cuando fueron atacados. Tras la agresión, la patrulla en la que viajaban quedó varada sobre la carretera de la región Costa Grande.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para resguardar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los trámites legales, mientras que hasta el momento se desconoce el estado de salud del policía que resultó herido.

Dorantes Basurto también tuvo participación política, ya que anteriormente fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Coahuayutla, donde además fue elegido como presidente municipal.

Durante la misma noche, el PRD en Guerrero emitió un pronunciamiento en el que condenó el asesinato de su compañero y exigió a las autoridades estatales y federales realizar una investigación inmediata, seria y profunda, además de identificar y detener a los responsables. El partido pidió que el caso sea esclarecido y que el crimen no quede únicamente como una cifra más de violencia en Guerrero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.