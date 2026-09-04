Detienen a director de movilidad de Tlapa, Guerrero, por extorsión agravada

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Detienen a director de Movilidad de Tlapa y a 21 personas. Foto: Pexels

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, realizó un despliegue interinstitucional en Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, que dejó la detención de un funcionario municipal y la presentación de 71 personas ante el Ministerio Público.

Detención en Tlapa por presunta extorsión agravada

En Tlapa de Comonfort fue detenido Simitrio “N”, director de Movilidad y Transporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

Durante la intervención en Tlapa también fueron presentadas ante el Ministerio Público 21 personas que se encontraban realizando funciones como policías preventivos o de tránsito, pero que no acreditaron su calidad como integrantes de la corporación municipal.

Operativo en Chilapa de Álvarez deja 43 personas presentadas

En Chilapa de Álvarez, las autoridades presentaron ante el Ministerio Público a 43 personas que realizaban funciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y que, al momento de la intervención, no acreditaron su calidad como policías preventivos.

Durante las diligencias también fueron localizadas tres personas en el área de separos.

Además, dos de las personas presentadas son investigadas por su posible relación con la privación de la libertad de las personas encontradas en los separos.

Atlixtac: presentan a siete personas ante el Ministerio Público

En Atlixtac, fueron presentadas ante el Ministerio Público siete personas que se encontraban realizando funciones dentro de la corporación municipal y que no acreditaron su calidad como policías.

Al igual que en Tlapa y Chilapa, las personas presentadas quedaron sujetas a entrevistas y otras diligencias para determinar su posible participación en hechos investigados.

Fiscalía de Guerrero mantiene investigaciones

En total, el despliegue realizado en los tres municipios derivó en la presentación de 71 personas ante el Ministerio Público, además de la detención de Simitrio “N” por una orden de aprehensión relacionada con el delito de extorsión agravada.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que continuará con las investigaciones y la coordinación con autoridades federales para esclarecer los hechos posiblemente constitutivos de delito y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

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