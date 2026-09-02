“¡Ya basta!”: habitantes de Huitzapula piden ayuda tras ataque en Atlixtac

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Habitantes de San Pedro piden ayuda tras agresión Foto: Cuartoscuro.

Habitantes de San Pedro Huitzapula hicieron un llamado a las autoridades para atender a las personas que resultaron heridas durante un ataque registrado en la zona de Totolapa, municipio de Atlixtac, Guerrero.

Habitantes de Huitzapula piden apoyo tras ataque

El hecho ocurrió este martes cuando campesinos se encontraban trabajando en sus sembradíos. Los habitantes señalaron de manera preliminar a integrantes de la Policía Comunitaria de San Juan Escalerillas como los responsables de la agresión.

Los habitantes pidieron que las personas afectadas reciban atención y que las autoridades no dejen sola a la comunidad ante los hechos de violencia registrados en la zona.

“¡Ya basta!”, es uno de los llamados expresados por habitantes de Huitzapula, quienes también solicitaron mayor seguridad para la población indígena tlapaneca.

Temor entre familias de San Pedro Huitzapula

Tras la agresión, habitantes señalaron que el temor entre las familias provocó que varias personas permanecieran dentro de sus viviendas.

Esta situación dificulta conocer con precisión el número de personas afectadas, por lo que se espera que las autoridades correspondientes puedan ingresar a la zona y establecer qué ocurrió.

Señalan antecedentes de violencia en la región

Habitantes de la comunidad relacionaron el ataque con otros hechos registrados recientemente en municipios de la Montaña de Guerrero.

Entre ellos mencionaron el asesinato del maestro Federico García Parra, ocurrido en Zapotitlán Tablas, y atribuyeron el crimen a integrantes del mismo grupo.

Habitantes piden justicia y seguridad para sus comunidades

Los habitantes de Huitzapula demandaron justicia y seguridad para las comunidades indígenas de la región, mientras esperan información oficial sobre el número de personas heridas y posibles víctimas mortales del ataque registrado en Totolapa, Atlixtac.

Por ahora, la situación permanece bajo tensión y se espera que las autoridades informen sobre las condiciones de seguridad y los resultados de las diligencias realizadas en la zona.

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