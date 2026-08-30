Familiares de desaparecidos protestan y colocan fichas en Guerrero

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Familias protestaron y colocaron fichas en Guerrero. Foto: Cuartoscuro

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares de personas desaparecidas en Guerrero realizaron este domingo 30 de agosto distintas actividades en Chilpancingo para recordar a sus seres queridos y exigir resultados a las autoridades.

La jornada incluyó una ceremonia, una misa, colocación de fichas de búsqueda y protestas frente al Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado.

Familiares de desaparecidos mantienen la búsqueda

Desde las primeras horas del día, integrantes de los colectivos No Más Desaparecidos y Hasta Encontrarte Guerrero se reunieron en la Alameda Granados Maldonado.

Ahí colocaron una ofrenda floral y renovaron parte del memorial dedicado a las víctimas. Entre fotografías y objetos personales, las familias insistieron en mantener visibles las historias de quienes no han regresado a casa.

Uno de los principales reclamos fue por el asesinato del profesor Francisco García Parra, ocurrido el pasado 26 de agosto en la región de La Montaña.

El docente buscaba a su hijo Luis Fernando García, desaparecido desde 2025. De acuerdo con los colectivos, su muerte representa otro golpe para las personas que realizan labores de búsqueda.

Por ello, exigieron medidas de protección para los buscadores, con el objetivo de que puedan continuar con su trabajo sin poner en riesgo su vida.

Realizan misa en memoria de víctimas

La movilización continuó en la Glorieta de las Banderas, donde se realizó una ceremonia en memoria de las personas desaparecidas.

Los colectivos también solicitaron que los memoriales instalados en Guerrero sean respetados y conservados.

La jornada contó con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, integrantes de los colectivos María Herrera y Lupita Rodríguez, además de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Desde el Antimonumento a los 43, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, llamó a las familias que enfrentan una desaparición a mantenerse unidas y continuar con la búsqueda.

La activista recordó que están por cumplirse 12 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Protestan en Congreso de Guerrero por desapariciones

El último punto de la movilización fue el Congreso del Estado, donde los manifestantes cuestionaron las acciones de los diputados frente a la problemática de las desapariciones.

También pidieron una mayor participación de las familias en las decisiones legislativas relacionadas con sus casos.

Los colectivos denunciaron además que algunas fichas de búsqueda han sido cubiertas por personas vinculadas con aspirantes a cargos de elección popular rumbo a 2027.

Advirtieron que, si esta práctica continúa, acudirán a actos de campaña para exigir respeto a las víctimas y sus familiares.

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