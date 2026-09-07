Elemento de la Guardia Nacional en Guerrero aparece en video antes de ser asesinado

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Guardia Nacional. Foto: Uno TV

Un elemento de la Guardia Nacional y tres personas más fueron localizados sin vida en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Usuarios difundieron en redes sociales un video del agente, en el que realizaba declaraciones sobre las acciones de seguridad que autoridades de los tres órdenes de Gobierno implementaron en Guerrero, momentos antes de su asesinato.

#NoticiadeUltimaHora #Comunicado



Se informa sobre la localización del cuerpo sin vida de un integrante de la Guardia Nacional.https://t.co/194vGo0tyQ pic.twitter.com/kYBaplTpd5 — @Defensamx (@Defensamx1) September 6, 2026

Guardia Nacional refuerza operativo tras violencia en Guerrero

Según informó la Sedena, el elemento se encontraba en días de descanso en Guerrero, estado del que era originario. Posteriormente, autoridades reforzaron el despliegue interinstitucional en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. Además, se tiene programado el arribo de un contingente mayor que permanecerá en la zona hasta localizar a los responsables.

Como parte de la operación conjunta entre personal militar, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal, el 5 de septiembre fueron detenidas 16 personas presuntamente integrantes de Los Ardillos en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en Acapulco.

⭕️ FGE Guerrero fortalece investigaciones por hechos en Juan R. Escudero y detiene a 16 integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos” en operativo interinstitucional



En seguimiento a las investigaciones por hechos delictivos registrados en Juan R. Escudero, la @FGEGuerrero… pic.twitter.com/wERCqEloyY — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) September 6, 2026

Entre los detenidos se encuentra, de acuerdo con la Sedena, un presunto operador financiero de la organización. Durante el operativo también fueron asegurados:

12 armas de fuego

Más de 36 mil 700 cartuchos

17 dosis de metanfetamina

10 máquinas tragamonedas

2 motocicletas

1 vehículo

Asimismo, los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Sedena reporta miles de detenidos y armas aseguradas

Del mismo modo, la Sedena señaló que durante la actual administración se han intensificado las labores de investigación, inteligencia y despliegue territorial contra organizaciones delictivas con presencia en Guerrero.

Entre los resultados reportados se encuentran:

Mil 850 detenidos

Mil 035 armas de fuego

140 mil 049 cartuchos

39 granadas

18.9 toneladas de droga

6 laboratorios

Mil 428 vehículos

10 máquinas tragamonedas

La dependencia condenó los hechos y señaló que colaborará con las autoridades civiles para esclarecer el homicidio, incluidas las circunstancias relacionadas con el video difundido en redes sociales.

El elemento de la Guardia Nacional fue hallado muerto posterior a la difusión de un video en el que denuncia presunta complicidad entre la Fiscalía Estatal de Guerrero, la corporación y el grupo “Los Tlacos”.

Por últomo, la Sedena expresó sus condolencias a la familia del elemento de la Guardia Nacional y aseguró que brindará el apoyo institucional correspondiente.

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