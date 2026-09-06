Autoridades desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Guerrero

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Desmantelan 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero. Foto: X de SSPC.

Autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en distintos puntos de la zona serrana de Guerrero, donde fueron aseguradas más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos.

En #Guerrero, autoridades federales inhabilitan tres laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina. https://t.co/H6lNCRnM09 pic.twitter.com/pKnYu5KAqV — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 6, 2026

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Laboratorios clandestinos en Zirándaro

En una primera acción, realizada en el municipio de Zirándaro, las autoridades localizaron:

127 tambos con capacidad de 200 litros

26 tinas, dos de ellas con mil kilos de un material blanco

47 tanques de gas

6 reactores industriales

2 quemadores

1 mezcladora industrial

Diversos recipientes con sustancias químicas

En el mismo sitio también fue localizada una caja con:

2 mil 400 kilos de una sustancia química

663 kilos de cloruro de amonio

3 mil 750 kilos de sosa cáustica

En una segunda acción en Zirándaro fueron asegurados:

11 contenedores de 500 litros

20 tambos de 200 litros

Siete garrafas

16 tanques de gas LP

Tres reactores con sus condensadores

Seis garrafas con sustancias químicas

Cinco destiladores

En áreas anexas también se encontraron recipientes, condensadores y otros implementos utilizados en el proceso de producción.

Hallan otro laboratorio en Coahuayutla

En el municipio de Coahuayutla, las autoridades localizaron un tercer laboratorio clandestino, donde encontraron:

30 tambos de 200 litros

100 bidones de 50 litros

40 garrafas

1 tanque de gas LP con capacidad de mil litros

Diversos equipos

En áreas anexas fueron localizados condensadores y tinas industriales.

En las tres acciones realizadas en Guerrero, las autoridades aseguraron en total más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina.

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