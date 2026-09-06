Autoridades desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Guerrero

| 09:35 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Desmantelan 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero. Foto: X de SSPC.

Autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en distintos puntos de la zona serrana de Guerrero, donde fueron aseguradas más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Laboratorios clandestinos en Zirándaro

En una primera acción, realizada en el municipio de Zirándaro, las autoridades localizaron:

  • 127 tambos con capacidad de 200 litros
  • 26 tinas, dos de ellas con mil kilos de un material blanco
  • 47 tanques de gas
  • 6 reactores industriales
  • 2 quemadores
  • 1 mezcladora industrial
  • Diversos recipientes con sustancias químicas

En el mismo sitio también fue localizada una caja con:

  • 2 mil 400 kilos de una sustancia química
  • 663 kilos de cloruro de amonio
  • 3 mil 750 kilos de sosa cáustica

En una segunda acción en Zirándaro fueron asegurados:

  • 11 contenedores de 500 litros
  • 20 tambos de 200 litros
  • Siete garrafas
  • 16 tanques de gas LP
  • Tres reactores con sus condensadores
  • Seis garrafas con sustancias químicas
  • Cinco destiladores

En áreas anexas también se encontraron recipientes, condensadores y otros implementos utilizados en el proceso de producción.

Hallan otro laboratorio en Coahuayutla

En el municipio de Coahuayutla, las autoridades localizaron un tercer laboratorio clandestino, donde encontraron: 

  • 30 tambos de 200 litros
  • 100 bidones de 50 litros
  • 40 garrafas
  • 1 tanque de gas LP con capacidad de mil litros
  • Diversos equipos

En áreas anexas fueron localizados condensadores y tinas industriales.

En las tres acciones realizadas en Guerrero, las autoridades aseguraron en total más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina.

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