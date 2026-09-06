Autoridades desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Guerrero
Autoridades federales localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en distintos puntos de la zona serrana de Guerrero, donde fueron aseguradas más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos.
Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Laboratorios clandestinos en Zirándaro
En una primera acción, realizada en el municipio de Zirándaro, las autoridades localizaron:
- 127 tambos con capacidad de 200 litros
- 26 tinas, dos de ellas con mil kilos de un material blanco
- 47 tanques de gas
- 6 reactores industriales
- 2 quemadores
- 1 mezcladora industrial
- Diversos recipientes con sustancias químicas
En el mismo sitio también fue localizada una caja con:
- 2 mil 400 kilos de una sustancia química
- 663 kilos de cloruro de amonio
- 3 mil 750 kilos de sosa cáustica
En una segunda acción en Zirándaro fueron asegurados:
- 11 contenedores de 500 litros
- 20 tambos de 200 litros
- Siete garrafas
- 16 tanques de gas LP
- Tres reactores con sus condensadores
- Seis garrafas con sustancias químicas
- Cinco destiladores
En áreas anexas también se encontraron recipientes, condensadores y otros implementos utilizados en el proceso de producción.
Hallan otro laboratorio en Coahuayutla
En el municipio de Coahuayutla, las autoridades localizaron un tercer laboratorio clandestino, donde encontraron:
- 30 tambos de 200 litros
- 100 bidones de 50 litros
- 40 garrafas
- 1 tanque de gas LP con capacidad de mil litros
- Diversos equipos
En áreas anexas fueron localizados condensadores y tinas industriales.
En las tres acciones realizadas en Guerrero, las autoridades aseguraron en total más de 7.8 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina.
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