Rechaza Abelina versión de desfalco y exige precisión sobre observaciones de ASF

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Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, rechazó que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puedan calificarse como un desfalco y pidió precisar el estado de los procedimientos de fiscalización relacionados con recursos públicos.

Los señalamientos corresponden a los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2024, con observaciones que, de acuerdo con la información difundida, suman 282 millones 168 mil pesos.

Ante la información publicada este domingo por el periódico @Reforma, me permito hacer la siguiente precisión:



Una observación de auditoría no es un desfalco. La fiscalización de los recursos públicos forma parte de las obligaciones de cualquier gobierno.



Durante mi… — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) September 6, 2026

¿Qué señaló la ASF sobre los recursos de Acapulco?

La ASF realizó observaciones relacionadas con el ejercicio de recursos públicos durante distintos años de la administración de Abelina López al frente del Ayuntamiento de Acapulco.

Entre los señalamientos se encuentran gastos no comprobados o realizados en exceso, obras inconclusas o que no se encontraban en operación y posibles irregularidades en el ejercicio de recursos.

El monto más elevado corresponde al ejercicio fiscal de 2024, con observaciones por 206 millones 217 mil 857 pesos, cantidad que representa alrededor de 73% del monto total señalado para los tres ejercicios.

De acuerdo con la información difundida, aproximadamente 186.2 millones de pesos de las observaciones correspondientes a 2024 están relacionados con gastos que no habrían sido comprobados.

A esta cantidad se suman poco más de 20 millones de pesos correspondientes a pagos considerados improcedentes o realizados en exceso.

Cabe señalar que una observación de auditoría no equivale por sí misma a un desfalco comprobado, debido a que los entes fiscalizados tienen la posibilidad de presentar documentación, información y argumentos para aclarar o solventar los señalamientos.

Abelina López responde a los señalamientos de la ASF

Luego de la información publicada sobre las observaciones de la ASF, Abelina López Rodríguez emitió una postura en la que rechazó que los montos observados sean presentados como un desfalco.

La presidenta municipal, quien recién pidió licencia, señaló que las observaciones forman parte de los procedimientos de fiscalización a los que están sujetos los gobiernos y aseguró que la documentación relacionada con el ejercicio de los recursos se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes.

“Una observación de auditoría no es un desfalco. La fiscalización de los recursos públicos forma parte de las obligaciones de cualquier gobierno”.

López Rodríguez agregó que durante su administración el Ayuntamiento de Acapulco fue sometido a distintas revisiones por parte de instituciones fiscalizadoras.

Según la alcaldesa, los requerimientos de las autoridades han sido atendidos mediante los procedimientos correspondientes y diversas observaciones ya habrían sido solventadas, mientras que otras continúan en proceso de atención.

Abelina López menciona los huracanes Otis y John

Como parte de su respuesta, Abelina López también hizo referencia a las condiciones que enfrentó Acapulco durante su administración, particularmente por el impacto de los huracanes Otis y John.

La alcaldesa señaló que su gobierno tuvo que atender las consecuencias de ambos fenómenos meteorológicos y realizar trabajos relacionados con la reconstrucción, limpieza y recuperación de servicios.

“A nuestro gobierno le correspondió enfrentar a Otis y John, dos de las mayores catástrofes en la historia reciente de Acapulco”.

López Rodríguez sostuvo que las acciones realizadas después de estos fenómenos se llevaron a cabo sin contratar nuevas líneas de crédito y afirmó que se redujo el saldo de la deuda pública.

La presidenta municipal pidió que estos elementos también sean considerados dentro de la revisión del ejercicio de los recursos públicos.

¿Qué dijo Abelina López sobre la rendición de cuentas?

La alcaldesa afirmó que la rendición de cuentas y la transparencia deben mantenerse como parte de los procesos de revisión de los recursos públicos.

Sin embargo, insistió en que las observaciones realizadas por la ASF no deben presentarse de manera anticipada como un desfalco, debido a que los procedimientos de fiscalización contemplan etapas para presentar información y documentación que permita aclarar los señalamientos.

López Rodríguez sostuvo que las respuestas a las observaciones deben darse mediante documentos e información ante las instituciones encargadas de la fiscalización.

“Que se revise todo y que se informe con verdad”.

De esta manera, los señalamientos relacionados con los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2024 permanecen sujetos a los procedimientos de fiscalización correspondientes, mientras que la alcaldesa de Acapulco mantiene que las observaciones deben distinguirse de aquellos recursos cuyo posible daño al erario haya sido acreditado de manera definitiva.

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