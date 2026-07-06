SCJN tumba auditoría estatal contra Abelina López; ASF aún puede investigar el caso

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Foto: Getty/Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) carece de facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco, por lo que invalidó la auditoría relacionada con alrededor de 900 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

La resolución deriva de la Controversia Constitucional 174/2025, promovida por el municipio de Acapulco, y precisa que la revisión de estos recursos corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

¿Qué resolvió la SCJN sobre la auditoría a Acapulco?

Al analizar el caso, el Pleno de la SCJN determinó que la Auditoría Superior de Guerrero no podía revisar recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), al tratarse de recursos de origen federal.

Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García señaló que las entidades de fiscalización locales no tienen competencia para revisar este tipo de fondos.

“Las entidades de fiscalización local no pueden ejercer facultades de revisión sobre fondos de participaciones o aportaciones de origen federal, las cuales se encuentran reservadas constitucionalmente para la Auditoría Superior de la Federación”.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf coincidió con el proyecto al considerar que los actos impugnados eran inconstitucionales.

“Coincido en que los actos impugnados resultan inconstitucionales al implicar el ejercicio de facultades de fiscalización respecto de recursos federales cuya fiscalización corresponde a la ASF”.

La investigación podrá continuar a cargo de la ASF

Los ministros aclararon que la resolución únicamente invalida la actuación de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, pero no impide que la Auditoría Superior de la Federación continúe con las investigaciones sobre el manejo de los recursos federales.

El ministro Irving Espinoza Betanzo enfatizó que el fallo no representa una exoneración de posibles responsabilidades.

“La invalidez de una auditoría iniciada por una autoridad incompetente no excluye la posibilidad de que se investiguen hechos potencialmente irregulares por las autoridades facultadas para ello”.

Asimismo, agregó que votar a favor del proyecto no significa que no puedan existir responsabilidades administrativas o penales.

“Votaré a favor del presente proyecto sin que ello implique una declaración por sí misma de que no existe o pudiera existir responsabilidad alguna; es un compromiso personal ineludible el combate a la corrupción y el combate a la impunidad”.

Abelina López solicitó licencia al cargo

La controversia está relacionada con la revisión de recursos ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco durante 2023, periodo en el que Abelina López Rodríguez se desempeñó como presidenta municipal.

Actualmente, la alcaldesa solicitó licencia por tiempo indefinido para participar en el proceso interno de Morena con miras a la candidatura por la gubernatura de Guerrero.

Con esta resolución, la SCJN dejó sin efectos la auditoría realizada por la autoridad estatal; sin embargo, la fiscalización de los recursos federales podrá continuar a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, instancia constitucionalmente facultada para ello.

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