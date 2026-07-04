Leticia Lozano rinde protesta como alcaldesa de Acapulco tras licencia de Abelina López

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Cabildo de Acapulco toma protesta a Leticia Lozano. Foto: Especial

Este viernes, el Cabildo de Acapulco tomó protesta a Leticia Lozano Zavala como nueva presidenta municipal, luego de que el Congreso de Guerrero aprobara la licencia por tiempo indefinido solicitada por Abelina López Rodríguez, quien dejó temporalmente el cargo para participar en el proceso interno de Morena.

Hace diez días, Abelina López solicitó separarse de la alcaldía para buscar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Con este relevo, la administración municipal continuará bajo el mismo proyecto de gobierno.

Leticia Lozano asume la alcaldía de Acapulco

Durante su primer mensaje como alcaldesa de Acapulco, Leticia Lozano Zavala afirmó que dará continuidad a los proyectos impulsados por la administración municipal. Asimismo, aseguró que mantendrá la coordinación con los gobiernos federal y estatal.

La nueva presidenta municipal señaló que entre las prioridades de su gestión estarán los temas de seguridad, agua, infraestructura y medio ambiente, con el objetivo de atender las principales necesidades del puerto.

En materia de seguridad, reconoció que recientemente se registró un repunte en los hechos delictivos en Acapulco, aunque aseguró que continuarán las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a esta situación.

¿Quién es Leticia Lozano Zavala?

Antes de asumir la Presidencia Municipal de Acapulco, Leticia Lozano Zavala se desempeñó como secretaria general del Ayuntamiento, cargo que ocupó durante la administración encabezada por Abelina López Rodríguez.

Previamente fue titular de la Secretaría de Bienestar Municipal en el periodo 2021-2024 y, en 2020, fungió como diputada federal suplente durante la LXIV Legislatura.

Continuidad en el gobierno municipal

La llegada de Leticia Lozano ocurre tras la aprobación de la licencia por tiempo indefinido de Abelina López Rodríguez, quien participará en el proceso interno de Morena.

Con este relevo, la nueva alcaldesa aseguró que dará continuidad a los programas y proyectos del Ayuntamiento, además de mantener el trabajo conjunto con los gobiernos estatal y federal para atender los retos que enfrenta el municipio.

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