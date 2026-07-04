CDHEG exige investigar la muerte del creador de contenido Alex Serna

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CDHED exige investigación por caso Alex Serna. Foto: Especial

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) exigió una investigación con la debida diligencia tras confirmarse la muerte del creador de contenido, comunicador independiente y activista ambiental Alex Serna, quien permanecía desaparecido desde el pasado 20 de junio en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.

El organismo también expresó sus condolencias a familiares y amigos de Alex Serna, al tiempo que pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia y sancionar a los responsables.

CDHEG pide esclarecer la muerte de Alex Serna

A través de un comunicado, la CDHEG hizo un llamado a las autoridades para que las investigaciones se realicen conforme a los principios de debida diligencia.

El organismo señaló que el objetivo es esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia para la víctima y castigar a quienes resulten responsables. Además, reiteró su compromiso con la defensa de la vida, la integridad personal y la libertad de expresión.

La Comisión hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que las investigaciones se realicen con la debida diligencia, a fin de esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sancionar a los responsables.

Alex Serna desapareció el 20 de junio

De acuerdo con la información disponible, Alex Serna fue reportado como desaparecido después de realizar su última publicación en redes sociales el 20 de junio.

El creador de contenido era conocido en la región de la Costa Grande de Guerrero por compartir videos relacionados con temas ambientales y denuncias ciudadanas. En Facebook había conformado una comunidad de alrededor de 24 mil seguidores.

Sin embargo, la confirmación de su fallecimiento se dio días después de que familiares, amigos y ciudadanos convocaran a una manifestación para exigir a las autoridades su localización.

Tras la confirmación del deceso, la CDHEG reiteró que dará seguimiento al caso y llamó a las autoridades a realizar una investigación que permita esclarecer lo ocurrido y garantizar el acceso a la justicia.

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