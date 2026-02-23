Atacan las instalaciones de la FGE en Acapulco; hay 2 heridos

GENERANDO AUDIO...

Detonaciones contra la Fiscalía de Guerrero dejan heridos. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación tras registrarse detonaciones de arma de fuego contra la fachada de sus instalaciones en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Acapulco de Juárez. Derivado de este incidente, un elemento de la Guardia Nacional y un civil resultaron lesionados.

Investigación y peritajes en instalaciones de la Fiscalía Guerrero

La FGE Guerrero realiza actos de investigación y peritajes en la zona para esclarecer las causas de los ataques armados y para la identificación de los responsables. Las autoridades reiteran que se trabaja con protocolos de seguridad y colaboración interinstitucional para garantizar la protección de los ciudadanos y del personal de seguridad.

Los daños materiales se concentran en la fachada del edificio de la Fiscalía, mientras que las lesiones ocasionadas a los afectados fueron atendidas inmediatamente. Las labores de investigación continúan, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, recolección de evidencias y entrevistas a testigos presenciales.

Contexto de violencia tras muerte del “Mencho” en Guerrero

La muerte del “Mencho” ha generado un aumento de incidentes violentos en México; sin embargo, se desconoce si el ataque a la Fiscalía de Guerrero y la quema de vehículos en Acapulco estén relacionados. Las autoridades locales y federales reforzaron la presencia de la Guardia Nacional.

La FGE Guerrero subrayó que continuará con su compromiso de combate frontal a los delitos, asegurando que los responsables de los ataques serán presentados ante la justicia.

Operativos reforzados y seguridad en Acapulco

Además de la investigación, la FGE Guerrero mantiene operativos de vigilancia en Acapulco de Juárez y otras regiones de la entidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los guerrerenses y prevenir incidentes relacionados con grupos delictivos.

