Ataque afuera de Bachilleres en Acapulco deja dos personas sin vida

Estudiantes resultan heridas en Acapulco tras ataque armado. Foto:Celeste Hernández

Dos personas sin vida y otra más lesionada fue el saldo de un ataque armado ocurrido a unos 30 metros del plantel 2 del Colegio de Bachilleres (Cobach), en la colonia Chinameca, en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una motocicleta perseguían a un hombre y, al accionar sus armas, hirieron a tres personas, lo que derivó en la muerte de dos de ellas, un conductor y una joven estudiante.

El hecho fue reportado alrededor de las 7:00 de la mañana. Tras la agresión, docentes y padres de familia, ingresaron a las adolescentes al plantel para resguardarlas y posteriormente las trasladaron a hospitales.

Tanto el conductor, como una de las estudiantes perdieron la vida al recibir atención médica.

Tras ataque armado, suspenden clases

El ataque provocó la suspensión de clases en el plantel del Cobach y en una secundaria ubicada a unos 200 metros de distancia.

La escena fue acordonada hasta las 9:15 de la mañana, casi dos horas después de la agresión. En el sitio se localizaron al menos tres casquillos percutidos, por lo que se presume que el arma utilizada pudo haberse encasquillado.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo de búsqueda. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

