“Defendemos nuestro territorio”: Pobladores acusan en Uno TV ataques con drones en Guerrero

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Guajes de Ayala denuncia ataques con drones. Foto: Uno TV

Ataques con drones atribuidos por habitantes a un grupo armado mantienen en alerta a comunidades de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Pobladores difundieron imágenes y videos de los restos de presuntos explosivos que, aseguran, fueron lanzados desde drones durante una agresión ocurrida en la zona.

Habitantes de Guajes de Ayala denuncian ataques con drones

En entrevista para Unotv.com, Javier Hernández, representante de habitantes de la región, explicó que el núcleo de Guajes de Ayala está integrado por siete localidades, todas afectadas por la violencia.

“Lo que es el núcleo de Guajes de Ayala cuenta con siete localidades, siete rancherías habitadas y en este caso las siete zonas afectadas por la delincuencia. La situación es de más calma, se está restableciendo la tranquilidad por los recorridos de Sedena y Guardia Nacional”, afirmó.

No obstante, destacó que el siguiente paso debe ser reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad.

“Lo importante es ir viendo la situación para que se puedan instalar bases dentro del territorio”, señaló.

Acusan a La Familia Michoacana de los ataques

El entrevistado, aseguró que los ataques son atribuidos por los habitantes a integrantes de La Familia Michoacana.

“Los ataques son por parte de pistoleros de La Familia Michoacana al mando del Pez y el Fresa, y su lugarteniente el Borrego”, dijo.

Asimismo, explicó que la región tiene un valor estratégico por su ubicación geográfica.

“Nosotros estamos en una ruta estratégica que conecta Tierra Caliente con Costa Grande. Esa es la razón; además están los recursos naturales”, indicó.

Según Hernández, la zona también cuenta con minas de oro y uranio, además de bosques de encino y pino, así como producción de mezcal, recursos que, afirmó, incrementan el interés de los grupos delictivos por controlar el territorio.

“Aquí es organización de nosotros, no somos un grupo de autodefensa ni estamos mezclados con grupos conocidos. La lucha y la resistencia es por no querer desplazarnos”, expresó.

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