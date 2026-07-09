Llegan fuerzas federales a Guajes de Ayala tras denuncias de ataques con drones

GENERANDO AUDIO...

Descartan víctimas de violencia en Guajes de Ayala. Foto: Jesús Dorantes

Un día después de que habitantes de Guajes de Ayala en la zona serrada de Guerrero, denunciaron una serie de ataques con explosivos presuntamente lanzados desde drones, autoridades de los tres órdenes de gobierno ingresaron la mañana de este jueves a la comunidad.

De acuerdo con pobladores, fue alrededor de las 7:00 de la mañana cuando arribaron elementos del Ejército Mexicano y otras corporaciones de seguridad.

Operativo de seguridad en Guajes de Ayala

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que, tras las primeras diligencias realizadas en las comunidades que integran el ejido Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, no se localizaron personas lesionadas ni fallecidas, pese a los reportes de violencia difundidos por los habitantes a través de redes sociales.

De acuerdo con el comunicado oficial, el despliegue se realizó luego de que las autoridades conocieron las denuncias públicas sobre los enfrentamientos. Indicó que personal de seguridad entrevistó a pobladores y mantuvo comunicación con autoridades ejidales y municipales, sin que hasta el momento existan reportes de víctimas.

Refuerzan vigilancia en Coyuca de Catalán

Las autoridades señalaron que en la zona permanece un operativo integrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, quienes mantienen patrullajes terrestres y sobrevuelos en helicóptero para reforzar la seguridad y dar seguimiento a la situación.

Autoridades no confirman ataques con drones explosivos

Hasta el momento, las autoridades no han confirmaron los ataques con explosivos lanzados desde drones como lo denunciaron habitantes a través de videos subidos a las redes sociales, quienes aseguraron que durante el miércoles fueron arrojados más de un centenar de artefactos contra viviendas y que varias familias permanecieron resguardadas en una clínica y otros inmuebles de concreto para protegerse de las agresiones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.