CFE suspenderá la luz en varias colonias de Acapulco; conoce la fecha y horario
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el miércoles 8 de julio realizará una suspensión programada del suministro de energía eléctrica en distintas zonas del municipio de Acapulco, Guerrero, con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo que permitan mejorar la calidad y continuidad del servicio.
El corte de energía se llevará a cabo de 10:30 a 15:30 horas, por lo que la interrupción tendrá una duración aproximada de cinco horas.
Colonias de Acapulco que tendrán corte de luz
La CFE detalló que las labores afectarán el suministro eléctrico en las siguientes colonias y comunidades:
- El Quemado
- Renacimiento Sección I Elektra
- El Treinta Centro
- Colonia Quinta Sección
- Sector 6 de la Colonia 2 de Febrero
- Texca
- Los Órganos
- Casas Palenque
- Nueva Revolución
- Plan de Ayala
- Colonia Ecologista
- Villa Guerrero
Las autoridades recomendaron a los habitantes de estas zonas tomar previsiones durante el horario en que permanecerá suspendido el servicio.
¿Por qué habrá suspensión del servicio de energía eléctrica en Acapulco?
La CFE explicó que los trabajos de mantenimiento requieren que las líneas de distribución permanezcan desenergizadas para proteger al personal que realizará las maniobras.
Este tipo de acciones forman parte del programa de mantenimiento preventivo que busca conservar en condiciones de operación la infraestructura eléctrica y reducir posibles fallas en el suministro.
CFE pone a disposición el 071 para reportes
La empresa agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias que puedan ocasionar estas labores e informó que el número 071 permanecerá disponible para atender reportes, dudas o solicitudes de información relacionadas con el corte programado.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.