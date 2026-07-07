CFE suspenderá la luz en varias colonias de Acapulco; conoce la fecha y horario

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CFE realizará mantenimiento, habrá apagón temporal en Acapulco. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el miércoles 8 de julio realizará una suspensión programada del suministro de energía eléctrica en distintas zonas del municipio de Acapulco, Guerrero, con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo que permitan mejorar la calidad y continuidad del servicio.

El corte de energía se llevará a cabo de 10:30 a 15:30 horas, por lo que la interrupción tendrá una duración aproximada de cinco horas.

Colonias de Acapulco que tendrán corte de luz

La CFE detalló que las labores afectarán el suministro eléctrico en las siguientes colonias y comunidades:

El Quemado

Renacimiento Sección I Elektra

El Treinta Centro

Colonia Quinta Sección

Sector 6 de la Colonia 2 de Febrero

Texca

Los Órganos

Casas Palenque

Nueva Revolución

Plan de Ayala

Colonia Ecologista

Villa Guerrero

Las autoridades recomendaron a los habitantes de estas zonas tomar previsiones durante el horario en que permanecerá suspendido el servicio.

#Guerrero | 📢 ANUNCIA CFE CORTES DE LUZ EN 12 COLONIAS DE ACAPULCO POR MANTENIMIENTO



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este miércoles 8 de julio realizará un corte programado del suministro eléctrico en 12 colonias y comunidades de Acapulco, debido a… pic.twitter.com/bsH9jrUZjK — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) July 6, 2026

¿Por qué habrá suspensión del servicio de energía eléctrica en Acapulco?

La CFE explicó que los trabajos de mantenimiento requieren que las líneas de distribución permanezcan desenergizadas para proteger al personal que realizará las maniobras.

Este tipo de acciones forman parte del programa de mantenimiento preventivo que busca conservar en condiciones de operación la infraestructura eléctrica y reducir posibles fallas en el suministro.

CFE pone a disposición el 071 para reportes

La empresa agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias que puedan ocasionar estas labores e informó que el número 071 permanecerá disponible para atender reportes, dudas o solicitudes de información relacionadas con el corte programado.

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