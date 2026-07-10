Habitantes de Guajes de Ayala difunden imágenes de presuntos explosivos lanzados con drones

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Pobladores de Guajes de Ayala presentan evidencias del bombardeo Foto: Cuartoscuro

Los habitantes de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, difundieron imágenes y videos de los restos de presuntos explosivos que, según denunciaron, fueron lanzados durante un ataque con drones perpetrado por un grupo armado.

Guajes de Ayala denuncia ataques con drones

En las grabaciones, los habitantes sostienen que los objetos exhibidos corresponden a los explosivos utilizados durante el presunto bombardeo con drones que, de acuerdo con su versión, se prolongó durante varias horas.

Los pobladores también expresaron su inconformidad por la respuesta de las autoridades, al señalar que la presencia de funcionarios ocurrió después de los hechos denunciados.

En una de las publicaciones, el ejido calificó como inaceptable que las autoridades acudan a la comunidad únicamente cuando ocurren situaciones de riesgo.

Funcionarios estatales visitan la comunidad

La difusión del material ocurrió tras la llegada del subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, y del secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Lezama Ozuna, quienes acudieron al ejido para sostener un encuentro con los habitantes.

Durante la visita, los pobladores presentaron los restos de los presuntos artefactos y reiteraron su petición para que las autoridades investiguen los hechos denunciados.

Habitante encara a funcionario durante el recorrido

En otro de los videos difundidos por los habitantes se observa un intercambio entre una pobladora y el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros.

De acuerdo con la grabación, el funcionario solicitó que no se registrara en video el momento del diálogo mientras se mostraban las evidencias. La habitante respondió con reclamos por la falta de resultados ante los hechos denunciados.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre el resultado de alguna investigación relacionada con los restos de los artefactos mostrados por los habitantes ni han confirmado el origen de los objetos exhibidos.

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