“¡Por favor, ayúdenos!”: difunden videos de presunto ataque con drones en Guajes de Ayala

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Los reportes de un ataque armado en Guajes de Ayala, comunidad de Coyuca de Catalán, Guerrero, llevaron a habitantes de la región a solicitar la intervención de autoridades estatales y federales. Los pobladores denunciaron que desde la mañana del miércoles enfrentan agresiones cometidas por personas armadas, según sus testimonios, utilizan drones explosivos para atacar viviendas.

Ataque armado en Guajes de Ayala, Guerrero

Habitantes del ejido Guajes de Ayala, ubicado en la Sierra del municipio de Coyuca de Catalán, señalaron que las agresiones comenzaron alrededor de las 6:00 horas del miércoles.

Según los testimonios, personas armadas habrían lanzado artefactos explosivos mediante drones sobre distintos puntos de la comunidad, lo que obligó a varias familias a resguardarse mientras esperaban apoyo de las autoridades.

Las denuncias fueron difundidas a través de la página de Facebook “Ejido Guajes de Ayala”, donde los pobladores compartieron videos en los que se escuchan explosiones mientras una mujer advierte: “Nos están droneando”.

Las familias afirmaron que el centro de salud permanece abandonado desde hace varios años y que únicamente lo utilizan como refugio durante los enfrentamientos. También señalaron que los menores permanecían sin alimentos debido a que no pudieron salir de sus viviendas cuando comenzaron los ataques.

En las grabaciones compartidas en redes sociales, los pobladores afirmaron que existen personas lesionadas y fallecidas.

Residents of the Guajes de Ayala ejido in Coyuca de Catalán, Guerrero, reported a drone attack using explosives. Videos shared by the community show several people taking refuge inside the local clinic while urgently calling for help from authorities. pic.twitter.com/yHKCrdwzw8 — CrazyClips (@CrazyCrazyclips) July 9, 2026

Pobladores piden apoyo aéreo y denuncian bloqueos

Los habitantes aseguraron que las agresiones serían atribuidas al grupo delictivo conocido como La Nueva Familia Michoacana, al que acusan de intentar ingresar a la comunidad desde hace más de 15 días para tomar el control de la zona. Esta versión tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

Asimismo, informaron que familias de Guajes de Ayala y de la comunidad de El Pescado permanecen resguardadas en una clínica local mientras esperan la llegada de las corporaciones de seguridad.

Anónimo, pobladora de Guajes de Ayala mencionó:

“Empezamos desde las seis de la mañana aproximadamente. Amanecimos con drones cargados de bombas que lanzaban hacia las casas habitación y hacia los diferentes puntos donde los hombres de aquí de la comunidad están tratando de resistir. También los están bombardeando; nos tienen totalmente rodeados. Corrimos hacia el centro de salud para resguardarnos. Estas denuncias que hemos hecho, Ya tenemos más de 15 días pidiendo que nos solucionen el problema, ahorita se intensificó más; ya se metieron al ejido, están cerquita de donde estamos en la clínica”.

“¿Qué están esperando?, ¿que nos maten? Nuestro llamado no es de ahorita; tenemos aproximadamente cinco o seis años pidiendo lo mismo. Queremos seguridad, queremos vivir en nuestro ejido, en nuestras casas, nosotros no le hacemos nada a las personas que vienen a atacarnos.”

Gobierno de Guerrero responde a reportes de violencia

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que personal de seguridad se dirige a la comunidad para verificar la situación que prevalece en la zona.

El funcionario explicó que las condiciones climáticas impidieron realizar un sobrevuelo y retrasaron el arribo de soldados y policías, aunque indicó que las fuerzas de seguridad permanecerán en la región para constatar los reportes.

Despliegue de autoridades se da por videos difundidos

También señaló que el despliegue se determinó tras la circulación de reportes en redes sociales y recordó que hace aproximadamente una semana se realizó una inspección en la misma zona sin que se localizaran indicios de violencia ni se confirmaran las alertas difundidas en ese momento.

Las autoridades ministeriales y de seguridad pública mantendrán el monitoreo en Guajes de Ayala y darán a conocer un informe oficial una vez que concluya el operativo de verificación.

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